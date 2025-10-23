Vigilante cearense morre atingido por carro na contramão em Santa Catarina

O vigilante cearense Everton John de Souza Barroso morreu em Itajaí, Santa Catarina (SC), após sua moto ser atingida por uma motorista que dirigia um carro supostamente embriagada e na contramão. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (20), enquanto ele voltava do trabalho em uma loja de departamentos.

Ao Diário do Nordeste, a prima de Everton, Maria Eulália, contou que ele morava em Santa Catarina com a esposa e os dois filhos adolescentes. A família, que é de Senador Pompeu, no Interior cearense, não conseguiu se despedir por conta do custo das passagens.

"A gente ia se reunir para trazer o corpo dele para cá [Ceará], mas estava muito caro. Só a passagem da esposa e dos filhos era mais de R$ 3 mil, e aí tivemos de se despedir de longe. Não tivemos condições de ver como estava a situação. Está todo mundo acabado", desabafou.

Conforme a parente, Everton ligou para os familiares há cerca de cinco dias, pela última vez. "Ele disse que estava com muita saudade da gente, e que também sentia falta da mãe dele [já falecida]. A gente começou a chorar", conta.

Motorista solta em audiência de custódia

Segundo Eulália, que recebe informações de Itajaí da esposa do primo, os parentes pedem justiça, pois a mulher de 44 anos que teria causado o acidente foi presa em flagrante após se recusar ao teste do bafômetro, mas terminou solta em audiência de custódia no dia seguinte.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), e aguarda retorno para atualizar esta matéria.

"Queremos justiça. Minha vó de 82 anos não está nem comendo, está só existindo. A mãe dele já faleceu também, então é mais uma perda para a gente", comenta.

A prima conta que Everton fazia questão de vir sempre que podia ao Ceará para visitas: "Quando não podia, mandava os filhos".