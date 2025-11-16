Quem é Julia Zanatta, deputada que postou fotos com fuzis e foi criticada por Oruam

A deputada federal bolsonarista Julia Zanatta (PL-SC) trocou ataques com o rapper Oruam pela rede social X (antigo Twitter). O embate teve início com a publicação de Zanatta sentada em um 'trono' cercada de fuzis com a legenda "Game of Santa Catarina".

O rapper republicou a foto e criticou: "Se eu postar uma foto dessa é apologia ao crime", disse. Em resposta, a deputada disse que o Brasil vive uma "troca de valores, a ponto de um filho de traficante tentar me cancelar na internet".

O artista é filho de Marcinho VP, apontado como liderança do Comando Vermelho, que está preso desde 1996.

Ela citou ainda o projeto de lei Antifacção, que deve ser votado pela Câmara dos Deputados nos próximos dias. Ela alegou ainda que o "êxito da criminalidade" estaria associado ao desarmamento. "A mentalidade desarmamentista levou o povo brasileiro a ficar de joelhos", disse.

O argumento da parlamentar, no entanto, costuma ser refutado por pesquisadores e especialistas em segurança pública, que publicaram diversos manifestos ao longo dos últimos anos indicando que mais armas de fogo em circulação podem aumentar o cenário de violência no Brasil.

Veja também PontoPoder Lei Antifacção: Em novo texto, Derrite desiste de mudar atribuições da PF e retira terrorismo PontoPoder STF decide por unanimidade tornar réu Eduardo Bolsonaro por coação

Quem é Juliana Zanatta?

A deputada federal envolvida no embate com Oruam foi eleita para a Câmara dos Deputados por Santa Catarina em 2022. Ela recebeu cerca de 111,5 mil votos, sendo a sexta mais votada daquele estado.

O mandato como deputada federal foi conquistado com a defesa de pautas alinhadas ao bolsonarismo, como a defesa da liberdade de expressão e do armamento para a população brasileira, além de uma defesa da vida e da propriedade.

Apesar de ser o primeiro mandato exercido por ela, a candidatura à Câmara Federal não foi a primeira na trajetória política dela. Ela também foi candidata, em 2020, à Prefeitura de Criciúma, terra natal da parlamentar, mas acabou ficando em 3º lugar, com cerca de 7% dos votos.

Filha como "escudo" humano

Ao longo do mandato, ela se envolveu em outras polêmicas. Uma das mais recentes foi a denúncia contra ela ao Conselho Tutelar por ter levado a filha, de apenas 4 meses, para o Plenário da Câmara dos Deputados quando os parlamentares de oposição estavam realizando um 'motim' para obstruir os trabalhos legislativos.

A própria Zanatta admitiu ter levado a filha como "escudo" humano.

"Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve) eles querem é INVIABILIZAR o exercício profissional de uma MULHER usando SIM uma criança como escudo. CANALHAS", escreveu a deputada federal.

Veja também PontoPoder Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

O episódio aconteceu em agosto, na reabertura das sessões na casa legislativa e gerou diversas críticas, chamadas de hipócritas pela bolsonarista.

Investigação por emenda a clube de tiro

O embate com Oruam por conta da foto de Júlia Zannata em um 'trono', formado por projéteis e cercada de fuzis, acabou ganhando novos desdobramentos. Isto porque o clube de tiro onde a foto foi retirada pertence a um amigo da deputada federla e foi local para onde ela direcionou emenda parlamentar.

Uma representação foi aberta contra Zanatta na Procuradoria-Geral da República. Na denúncia feita pela deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC), a parlamentar bolsonarista é acusada de usar a emenda "para beneficiar, com recursos federais, um negócio de aliados".

Veja também PontoPoder Qual o cenário das articulações para o envio das emendas da bancada do Ceará para 2026

A questão é alvo de investigação no Tribunal de Contas de Santa Catarina. O órgão apontou, em relatório técnico, que há indícios de uma tentativa de favorecer a empresa no processo licitatório da Prefeitura de São José para o treinamento da Guarda Municipal – a emenda de Zannata foi enviada para a Prefeitura com esse objetivo.

Entre os indícios estão a pesquisa de preços restrita, a ausência de alternativas públicas, os critérios feitos sob medida para o clube e a falsificação de documentos. As informações são do Estadão.

Em resposta, a deputada federal disse que a emenda cumpre os requisitos de transparência e rastreabilidade e que irá "enviar mais recursos para que a guarda municipal possa continuar treinando em clube de tiro".