Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

Ação aconteceu durante a tentativa de sessão presencial ocorrida na noite dessa quarta-feira (6)

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
PontoPoder
Mulheres em uma reunião oficial, uma delas com vestido branco, rodeadas por colegas em ambiente de trabalho formal.
Legenda: Deputada protestou contra a prisão domiciliar do ex-predidente Jair Bolsonaro
Foto: Reprodução/Redes Sociais

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) carregou a filha de quatro meses durante uma sessão na Câmara dos Deputados, na noite dessa quarta-feira (6). Ela também sentou com o bebê na cadeira da Presidência da Câmara, e pousou para uma foto acompanhada de outras parlamentares de oposição.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra Zanatta no Congresso, minutos antes do início da sessão, com a criança no colo enquanto é escoltada pela Polícia Judiciária. O local está desde a última terça-feira (5) ocupado por parlamentes que protestam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O gesto da deputada foi visto por críticos como uma maneira de se proteger contra possíveis represálias. Nas redes sociais, ela admitiu que utilizou a criança como escudo.

"Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve), eles querem é inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando, sim, uma criança como escudo. Canalhas!", escreveu.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Cid Gomes se prontifica a usar retroescavadeira para retirar bolsonaristas que ocupam Senado

teaser image
PontoPoder

Primeira Turma do STF condena a 17 anos de prisão homem que sentou em 'cadeira do Xandão' no 8/1

Deputado do PT aciona Conselho Tutelar contra Zanatta

Devido à repercussão do caso, o deputado federal Reimont (PT-RJ) informou, ainda na noite dessa quarta, que acionou o Conselho Tutelar de Brasília contra Júlia Zanatta. A decisão foi compartilhada no X (antigo Twitter).

Na denúncia, Reimont descreve o acontecimento como "possível exposição de criança a situação de risco" e afirma que a menina foi exposta a um ambiente de "instabilidade, risco físico e tensão institucional".

Ainda segundo o deputado, que também preside a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, as ações de Zanatta contrariam os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Visando garantir o pleno cumprimento dos direitos da criança envolvida, consideramos pertinente e necessária a atuação do Conselho Tutelar”, acrescenta o ofício.

Em resposta, Zanatta afirmou, em entrevista ao jornalista Paulo Capelli, do Metrópoles, ser "lamentável" a conduta do colega parlamentar. "Abortista nunca está preocupado com crianças. O que ele quer é impedir o exercício regular do meu direito. Isso é lamentável", disse.

Quem é Júlia Zanatta?

Formada em Jornalismo pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), Júlia Zanatta começou no campo político como assessora de imprensa. Em 2020, tentou se candidatar à prefeitura de Criciúma, mas ficou em terceiro lugar com 6.953 votos.

Ela só conseguiu um cargo político dois anos depois, quando foi eleita deputada federal por Santa Catarina com 111.588 votos. Desde então, Zanatta se utiliza do espaço na Câmara e nas redes sociais para falar sobre maternidade, proteção às crianças e ser oposição ao governo.

Zanatta também possui um longo histórico de polêmicas. Em 2023, ela foi denunciada ao Supremo Tribunal Federal (STF) por utilizar uma camiseta que sugeria atirar na mão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em julho desse ano, a Advocacia Geral da União (AGU) entrou com um pedido de investigação contra Zanatta por ela, supostamente, promover campanha antivacina na Câmara. Segundo a denúncia, a deputada apresentou dois projetos de lei que visam retirar a obrigatoriedade da vacinação infantil.

À imprensa, Zanatta se defendeu dizendo que "se um parlamentar não pode opinar e propor leis, então não há razão para a existência do mandato".

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita

Assuntos Relacionados
Mulheres em uma reunião oficial, uma delas com vestido branco, rodeadas por colegas em ambiente de trabalho formal.
PontoPoder

Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

Ação aconteceu durante a tentativa de sessão presencial ocorrida na noite dessa quarta-feira (6)

Paulo Roberto Maciel*
Há 51 minutos
Lula
PontoPoder

Veto à lei que afrouxa o licenciamento ambiental segue sem decisão no Planalto

O presidente Lula deve decidir se veta a proposta até a sexta-feira (8)

Redação e Agência Brasil
07 de Agosto de 2025
Câmara dos deputados durante obstrução
PontoPoder

Em discurso na Câmara, Motta afirma que há limites para protestos e que o respeito é inegociável

Motta criticou a ação dos deputados e disse que as manifestações têm que obedecer ao regimento da Casa

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Bolsonaro durante discurso
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com recurso no STF para reverter prisão domiciliar decretada por Moraes

Os advogados sustentam, no recurso apresentado ao Supremo, que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Cid Gomes em cima de uma retroescavadeira com megafone
PontoPoder

Cid Gomes se prontifica a usar retroescavadeira para retirar bolsonaristas que ocupam Senado

Em tom de brincadeira, o parlamentar cearense relembrou o episódio em que usou o maquinário para desocupar batalhão policial invadido por agentes amotinados

Igor Cavalcante, Marina Agostine, Beatriz Matos
06 de Agosto de 2025
Colagem de fotos de Donald Trump e Lula
PontoPoder

Lula admite negociar minerais críticos com outros países para conter tarifas dos EUA

Outra medida planejada pelo presidente é discutir uma resposta conjunta dos Brics ao tarifaço de Trump

Redação
06 de Agosto de 2025
Senador e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira que disse que não iria assinar impeachment do ministro Alexandre de Moraes
PontoPoder

'Não assinei e não vou assinar', diz ex-ministro de Bolsonaro sobre impeachment de Moraes

A declaração causou reações da bancada bolsonarista no Senado, que recolhe assinaturas para apoiar a abertura do processo

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
06 de Agosto de 2025
Lula para ilustrar matéria sobre Presidente planejar resposta dos Brics a tarifaço de Trump e convocará líderes da Índia e China
PontoPoder

Lula planeja resposta dos Brics a tarifaço de Trump e convocará líderes da Índia e China

Além do Brasil, a Índia recebeu tarifa de 50% sob a justificativa de importar produtos da Rússia

Redação
06 de Agosto de 2025
Carla Zambelli em discurso na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Defesa de Zambelli divulga carta em que deputada se refere a Moraes como 'ditador'

No documento, a parlamentar se diz inocente e de "consciência tranquila"

Redação
06 de Agosto de 2025
Fábio sentando na cadeira de Alexandre de Moraes
PontoPoder

Primeira Turma do STF condena a 17 anos de prisão homem que sentou em 'cadeira do Xandão' no 8/1

Fábio Oliveira foi filmado durante a depredação dos prédios públicos, e usou luvas para dificultar sua identificação

Redação
06 de Agosto de 2025
Braga Netto
PontoPoder

Moraes nega recurso e decide manter a prisão preventiva de Braga Netto

Ministro rejeitou pedido de soltura da defesa e afirmou que há indícios da participação do general na tentativa de golpe de Estado durante o governo Bolsonaro

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Foto de Eduardo Bolsonaro em evento
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro diz que sabe que será preso se voltar ao Brasil

O filho de Jair Bolsonaro é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) por atuar nos EUA para sancionar autoridades públicas brasileiras

Redação
06 de Agosto de 2025
foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
PontoPoder

Governo Lula aciona OMC contra os Estados Unidos em resposta a tarifaço de Trump, diz Itamaraty

O mecanismo visa assegurar que os países cumpram os acordos comerciais e que medidas consideradas conflitantes possam ser contestadas

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
06 de Agosto de 2025
plenário da assembleia legislativa do ceará
PontoPoder

Medidas do Governo Elmano contra tarifaço são aprovadas por unanimidade na Alece

Parlamentares discutiram e votaram as medidas em regime de urgência

Marcos Moreira e Bruno Leite
06 de Agosto de 2025
Foto dos deputados Guilherme Sampaio, Felipe Mota e Salmito Filho
PontoPoder

Base precisa articular quórum na Alece para votar medidas de Elmano contra o 'tarifaço'

Um pedido de recontagem de presenças, após início da sessão, gerou tensão no plenário; líder do Governo disse que episódio foi 'gaiatice' da oposição

Marcos Moreira e Bruno Leite
06 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Oposição dá nó tático na base governista em dia de votação estratégica na Assembleia

No primeiro dia de sessão obrigatoriamente presencial, parlamentares da base demoraram a chegar ao plenário

Inácio Aguiar
06 de Agosto de 2025
Silveira em depoimento na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Daniel Silveira fará saídas temporárias da prisão para tratar joelho, autoriza Moraes

Ex-parlamentar passou por uma cirurgia e precisará de sessões de fisioterapia

Redação
06 de Agosto de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Moraes permite Bolsonaro receber visitas de filhos, cunhadas e netos em prisão domiciliar

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde a última segunda-feira (4)

Redação
06 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Matemática do voto: deputados estaduais já fazem as contas para garantir a reeleição

Conversas reservadas entre os parlamentares revelam que a busca pelo voto é muito mais pragmática do que ideológica

Inácio Aguiar
06 de Agosto de 2025
Bolsonaristas em mobilização no último domingo, 3, em Fortaleza
PontoPoder

Prisão de Bolsonaro tem baixa mobilização nas redes entre aliados e opositores no Ceará

Apesar da adesão reduzida, discursos de bolsonarista e petistas refletiram críticas e comemorações de internautas nas redes sociais, conforme levantamento do PontoPoder e pesquisa do Instituto Quaest

Igor Cavalcante e Ingrid Campos
06 de Agosto de 2025