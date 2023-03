Deputada Julia Zanatta faz menção a Lula em foto com metralhadora e é acusada de promover violência

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) publicou imagem segurando uma metralhadora e vestindo camisa com ilustração de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros. O texto da foto, que gerou repercussão no Instagram, faz referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com críticas ao atual governo.

Com a revolta de internautas, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, confirmou que estuda medidas contra a deputada federal. Nas redes sociais, usuários acusaram a deputada de apologia à violência.

Foto: reprodução/Twitter

Foto e texto

Além da arma, os dizeres da blusa de Júlia Zanatta também foram criticados. A peça de roupa traz a frase "come and take it" (venha e pegue isso, no inglês), enquanto o desenho da mão mostra três e perfurações com disparos.

"Não podemos baixar a guarda. Infelizmente a situação não é fácil. Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade para passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos e lutar por segurança jurídica", escreveu Julia Zanatta.

Amiga de Eduardo Bolsonaro, Zanatta foi eleita com 110 mil votos em Santa Catarina e apresentou campanha baseada na agenda armamentista. Na época, ela afirmou que defenderia a temática na Câmara Federal.

Ainda segundo internautas, a blusa utilizada por Carla faz menção direta ao presidente Lula, justamente por conta da imagem na camisa. Na última sexta-feira (17), ela visitou diversos clubes de tiro em Santa Catarina.

"Denunciem essa publicação. Discurso de ódio até na estampa da camiseta. Certeza de impunidade", diz um dos comentários da foto.