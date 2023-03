Mulher de 60 anos é a única cearense que segue presa pelos atos de 8 de janeiro, diz Seape

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal atualizou a lista de terroristas presos pelos atos de 8 de janeiro deste ano, na sede dos Três Poderes, após o Supremo Tribunal Federal (STF) concluir a análise dos casos, na quinta-feira (16). Há apenas uma pessoa do Ceará presa no momento: trata-se de Francisca Hildete Ferreira, de 60 anos.

Ela segue na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Na quinta-feira, oito cearenses foram liberados mediante uso de tornozeleira eletrônica, unindo-se a outros 22 conterrâneos.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, analisou todos os pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas dos envolvidos nos ataques na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Foi concedida liberdade provisória medidante cumprimento de medidas cautelares para 129 denunciados, entre eles, os 20 cearenses. Ao grupo de Francisca Hildete Ferreira, unem-se 294 pessoas de todo o País.

Aos que respondem em liberdade, o STF determinou a proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante tornozeleira eletrônica, a probição de ausentar-se do Brasil, entre outras normas.

Confira alguns dados

2.151 Pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal (PF)

745 Foram liberadas imediatamente após a identificação

294 Seguem presas, com pedidos de liberdade provisória negados

Cearenses monitorados com tornozeleira eletrônica

Edislane Alves Pereira

Kelson De Souza Lima

Lucimar Fraklin Soares De Siqueira

Natalia Santos Oliveira

Regina Maria De Azevedo

Reinaldo Pereira Da Silva

Tiago Pereira Do Nascimento

Wenderson Luiz Brandão Barros

Alexandre Magno Da Silva Ferreira

Anna Carolina Vieira Cintra Marques Vasconcellos

Antonia Rachel De Sousa

Carlos Daniel Aragão De Araújo

Cecilia Barroso Da Costa

Francisco Idevan Rodrigues

Joseneth Sousa Do Nascimento

Lincoln Da Silva Eugênio

Marcos Fernando De Oliveira Costa

Maria Silveli Teixeira Lima

Maria Vitoria Mesquita Da Costa

Paulo Jorge Gomes

Pedro Roberto Nunes Campos

Sebastiao Jose Bezerra Neto