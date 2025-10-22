Mulher sofre parada cardíaca e morre durante treino em academia de SC

Uma mulher de 50 anos sofreu uma parada cardíaca e morreu durante o treino em uma academia em Florianópolis na noite dessa terça-feira (21). A vítima foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Os socorristas iniciaram os protocolos de reanimação, mas a mulher não resistiu. Este é o terceiro caso de mal súbito durante atividades físicas registradas em Santa Catarina.

A vítima, identificada como Helizabete Pinheiro, praticava exercício na academia localizada no bairro Ingleses do Rio Vermelho, no Norte da Ilha, quando passou mal. O caso foi registrado por volta das 19h50. As informações são do portal g1.

Devido ao falecimento da aluna, o estabelecimento suspendeu as atividades na manhã desta quarta-feira (22) e retornou nesta tarde. Em nota, a empresa lamentou a morte e prestou solidariedade à família.

"É com profunda tristeza que o Centro de Treinamento Engenharia do Corpo Ingleses se solidariza com os familiares e amigos de Helizabete Pinheiro, nossa aluna, que sofreu um mal súbito, ainda em investigação, e infelizmente veio a óbito em nossas instalações, na noite desta terça-feira", informou.

Conforme a academia, funcionários prestaram apoio à vítima "desde o primeiro momento, com o auxílio de outros alunos, incluindo um médico presente no local, que cooperou nas tentativas de reanimação até a chegada do atendimento de emergência".

Ainda segundo o estabelecimento, os profissionais do socorro médico realizaram manobras de reanimação por mais de 40 minutos, "mas, lamentavelmente, não houve sucesso".

Terceiro caso em uma semana em SC

O caso de Helizabete Pinheiro é o terceiro ocorrido em Santa Catarina nesta semana. Outras duas pessoas também sofreram mal súbito em circunstâncias similares no Estado.

No último domingo (19), um jovem foi a óbito após sofrer uma parada cardíaca na corrida realizada pelo 62º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro em Joinville.

Também no domingo, uma empresária e atleta de 36 anos foi internada em estado grave vítima de uma parada cardíaca durante a 7ª edição da Corrida Rústica, em Chapecó.

Casos no Ceará

Em apenas uma semana, Fortaleza registrou duas vítimas de mal súbito que morreram durante o treino em academias da Capital.

Nessa segunda-feira (20), um homem de 45 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto se exercitava com o filho e veio a óbito na unidade da academia Gaviões 24 Horas, localizada na avenida Washington Soares.

Já no último dia 13 de outubro, um homem de 44 anos morreu fazendo atividade física em outra unidade da Gaviões, localizada no bairro Castelão. À época, foi informado que ele também sofreu um mal súbito.