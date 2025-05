Bem-vindo, maio! Confira 15 mensagens para compartilhar e celebrar o novo mês

O mês de maio chega celebrando o Dia do Trabalhador nesta quinta-feira (1º), feriado nacional. Logo em seguida, vem o Dia das Mães, comemorado no dia 11, um dos momentos mais afetivos do calendário.

Além das datas especiais, maio é um convite para renovar a coragem, a gratidão e a vontade de fazer diferente. Para começar o mês com boas energias, o Diário do Nordeste listou 15 mensagens criativas para inspirar e compartilhar com quem merece uma dose extra de motivação. Confira!

15 mensagens para maio

"Que maio seja como aquela música boa: chega sem aviso, mas muda o clima de tudo ao redor". "Maio chega como quem pede silêncio: é tempo de escutar o que a alma anda sussurrando". "Que este mês seja feito de planos que se concretizam e sonhos que ganham data para acontecer". "Que maio nos ensine a aceitar os ciclos da vida: há beleza até no que ainda não entendemos". "Em maio, que a gente tenha coragem de plantar sementes, mesmo sem garantias de flores". "Que maio traga respostas e, onde não trouxer, que traga paz para esperar". "Que maio seja a lembrança de que tudo o que é verdadeiro floresce no seu próprio tempo". "Maio pede menos pressa e mais presença: viver também é saber apreciar o intervalo". "Em maio, que a gente aprenda que amadurecer não é endurecer, é florescer com raízes mais profundas". "Em maio, troque o “e se der errado?” por “imagina se der certo!”. "A meta para maio é simples: menos drama, mais café e fé no futuro". "Maio: tempo de cuidar do que importa e desapegar do que pesa". "Nem sempre a vida avisa quando vai mudar, mas em maio, que fiquemos atentos aos pequenos sinais". "Novas cores, novas alegrias, novas oportunidades. Bem-vindo, maio!". "Em maio, todas as coisas parecem possíveis. Que todos os inconvenientes e pequenos contratempos não nos façam duvidar de quem somos".

