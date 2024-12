CAPTEI: Grupo Edson Queiroz Reúne Colaboradores e Fortalece Laços em Noite de Confraternização de 2024

O Grupo Edson Queiroz, uma das maiores holdings do Ceará, realizou na última terça-feira, 17, a sua tradicional festa de confraternização de final de ano, que reuniu colaboradores, terceiros e representantes de diversas empresas do grupo. O evento aconteceu no Iate Clube de Fortaleza, começando de tardezinha e se estendendo até altas horas da noite.

Legenda: Jornalismo do SVM Foto: LC Moreira

Toda a comunicação interna do evento foi produzida pela própria holding do GEQ. A decoração da festa levava a assinatura de Mirela Barros, que soube criar um ambiente sofisticado e festivo para receber os convidados.

A animação da festa ficou por conta da Banda Acaiaca e do Dj Gillyard Costta, que não deixaram ninguém parado e garantiram uma trilha sonora animada e contagiante para a celebração.

Legenda: Banda Acaiaca Foto: LC Moreira

O CEO do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella, esteve presente no evento ao lado de todo o corpo diretivo da empresa, superintendentes, do presidente do conselho de administração, Edson Queiroz Neto, e de outros representantes de acionistas da família, como Igor Queiroz Barroso e Felipe Queiroz Rocha.

Legenda: GEQ Foto: LC Moreira

A festa foi uma oportunidade de celebrar os sucessos do Grupo Edson Queiroz ao longo do ano, além de promover a integração entre os colaboradores das diversas empresas que compõem o grupo. A presença de representantes das superintendências da Minalba Brasil e Nacional Gás demonstrou a abrangência e o impacto do GEQ no mercado nacional.

Legenda: Paula Nogueira, Ruy do Ceará, Jorge Dória, Meiry Furtado, Edson Queiroz Neto, Carlos Rotella, Celso Rocha, Alexsandro Oliveira, Alex Nogueira e Aélio Silveira Foto: LC Moreira

Com um clima de descontração e alegria, a festa de confraternização do Grupo Edson Queiroz foi um momento especial para compartilhar conquistas, reforçar parcerias e fortalecer os laços entre os integrantes do grupo. Sem dúvida, um evento marcante para começar 2025 com novas energias, fôlego de sereia e todo gás.

Legenda: Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Carlos Rotella, Edson Neto e Meiry Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Dória, Carlos Rotella e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Neto e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Aélio Silveira e Daniela Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Rocha e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Bortoli, Erick Picanço e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Rocha, Fábio Ambrósio e Ananias Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Rocha e Edson Queiroz Neto, Carlos Rotella e Celso Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Favoretto, Alexsandro Oliveira, Jorge Dória e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Guerra, Celso Rocha e Adamir Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart, Ruy do Ceará e Débora Roncalli Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Santiago, Gustavo Bortoli e Adamir Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto, Neílson Faria, Alex Nogueira, Felipe Queiroz Rocha, Aélio Silveira e Alan Porpino Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Bortoli, Erick Picanço, Ívila Bessa e Marcelino Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Bortoli, Ruy do Ceará, Inácio Aguiar, Gustavo Negreiros e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Leyla Diógenes e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Dias, Manuela Mendes, Daniel de Paula, Alisson Marques e Cláudia Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar, Denise Santiago e Gustavo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Barsi, Adriana Aguiar e Raquel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Aguiar, Lina Barsi, Raquel Oliveira, Daniela Lopes e Adamir Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Andrade, João Costa, Maria Fernandes, Arenusa Goulart e Rainarah Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Lessa e Adriana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: João Florêncio e Clauds Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Adamir Macedo, Daniela Lopes, Raquel Oliveira, Jorge Dória, Lina Barsi e Cristina Larrodet Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza, Neuli Oliveira, Adamir Macedo, Mairy Furtado e Cristina Larrodet Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart e Karolem Ferro Foto: LC Moreira

Legenda: Brunna Fernandes, Natália Dias e Maria Beatriz Foto: LC Moreira

Legenda: Nathali Martins, Victória Portto, João Florenço e Vitor Gabriel Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Venturine e Leyla Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Castro, Meury Rafaela, Fábio Sena, Beatriz Azevedo e Tayro Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Renê Oliveira, Lucas Feriance e Daliela Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Mendes e Beatriz Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Dias e Rainarah Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Honorato, Rafael Matos, Louise Cunha e Daniel Adams Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Abreu, Andriele Oliveira e Diana Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio, Natália Dias, Tayro Mendonça e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Oliveira, Daniela Lopes, Adamir Macedo, Andréa Vieira e Talita Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

