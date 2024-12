Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 19 de dezembro

Hoje, o céu te convida a se libertar da estagnação e abraçar o fluxo constante da vida. Com a Lua em trígono com Quíron logo pela manhã, a quinta-feira traz uma energia poderosa de cura e conforto para as feridas do passado. É hora de acolher suas dores e permitir que a transformação aconteça.



Se você está disposto a mudar, a sair da mesmice, melhor ainda! O universo conspira a favor daqueles que se jogam na dança da vida. A vida é movimento, e para evoluir, é preciso amadurecer e deixar para trás as expectativas infantis de uma vida perfeita e parada.



Sente-se paralisado? Aproveite a energia vibrante de Vênus em trígono com Júpiter no fim do dia, que te impulsiona a se conectar com seus desejos mais profundos e a se entregar à força irresistível da vida. Permita-se ser levado pela correnteza, confie no fluxo do universo e abrace as mudanças que se apresentarem.



Afirmação do dia: "Eu me liberto da estagnação e me entrego ao fluxo da vida, confiando que o universo me guia para o meu bem maior."

Signo de Capricórnio hoje

A Lua em Leão te convida a mergulhar em suas emoções e se conectar com sua intimidade, capricorniano. O trígono entre Vênus e Júpiter te ajuda a se abrir para a vulnerabilidade e a fortalecer seus laços afetivos. Compartilhe seus sentimentos com quem ama e aprofunde suas relações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.