Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (19)

A novela 'Mania de Você' desta quinta-feira (19) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Rudá se entristece diante do afastamento de Viola.

Resumo completo de 'Mania de Você' desta quinta-feira

Rudá se entristece diante do afastamento de Viola. Luma e Mércia voltam a morar com Mavi. Filipa tenta convencer Rudá a voltar com ela para Portugal. Diana e Hugo fazem as pazes. Ísis fica surpresa com o interesse de Sirlei por artes plásticas.

Iarlei incentiva Gael a revelar a Fátima que é seu admirador secreto. Mavi observa pelas câmeras quando Viola vai ao encontro de Rudá e decide ir atrás da chef.

