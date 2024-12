Preta Gil publica foto com filho antes de nova cirurgia: 'Vontade de viver é maior que tudo'

Preta Gil, de 50 anos, publicou um texto emocionante após voltar a dar entrada no Hospital Sírio Libanês, na noite desta quarta-feira (18). A cantora vai realizar mais uma cirurgia para o tratamento contra o câncer. Na imagem da publicação, ela está ao lado do filho, o também músico Francisco Gil.

“Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", começou Preta, na legenda da foto.

Ela seguiu, agradecendo à equipe de saúde e à família: “Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família dos meus amigos e de vocês.”

A cirurgia deve ser realizada nesta quinta-feira (19).

Nos comentários da publicação, famosos desejaram forças à amiga. “Meu pensamento e minhas melhores vibrações estão com você”, escreveu Fátima Bernardes. “Com você sempre! Te amamos e tudo ficará bem. Deus te abençoe muito”, disse Ivete Sangalo. “Rezando e com você na cabeça e no coração. Te amo”, frisou Taís Araujo.

O novo procedimento visa a retirada de um tumor, a pedido de uma médica especialista. Preta, que estava nos Estados Unidos, retornou para a cirurgia. “[Vim] a pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem", explicou ela na semana passada.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023, após suspeitar de alguns sintomas. Ela já passou por sessões de radioterapia e outras cirurgias, como uma histerectomia abdominal (remoção do útero).

