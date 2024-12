A cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, foi surpreendida ao ser pedida em casamento pelo novo namorado, Mohamed Nassar, durante a festa da influenciadora Virginia Fonseca, na madrugada desta quinta-feira (19).

Quem introduziu o momento do pedido foi o jornalista Leo Dias. Ele estava no palco quando anunciou: "Maiara vai casar antes da Maraisa! Vamos fazer o noivado hoje?"

Nassar, então, subiu no palco e beijou a cantora. Em seguida, ele se ajoelhou e colocou um anel improvisado no dedo da amada.

Veja o vídeo

O relacionamento

Segundo informações do portal LeoDias, Maiara e Mohamed se conheceram durante um show da dupla em uma cidade do Paraná.

Os boatos de um possível romance entre eles começaram a circular em novembro, quando passaram a ser vistos juntos em diversos eventos. O namoro tornou-se público quando o casal apareceu de mãos dadas em um cruzeiro temático da dupla sertaneja.

Maiara estava solteira oficialmente desde o término de seu relacionamento com Matheus Gabriel, em outubro do ano passado, após quatro meses de namoro.

Quem é Mohamed Nassar?

Mohamed Nassar é empresário e administra uma loja de eletrônicos e perfumes em Ciudad del Este, no Paraguai, na fronteira com o Brasil.

Ele mantinha sua conta no Instagram privada, mas, com a atenção voltada para o relacionamento, optou por torná-la pública. Agora com mais de 32 mil seguidores, o noivo de Maiara exibe em seu feed fotos luxuosas.