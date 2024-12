Saiba quem é o empresário Mohamed Nassar, apontado como atual namorado de Maiara

Maiara, da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, foi vista em mais um clique com Mohamed Nassar, empresário paranaense, durante um evento no sábado (14), em São Paulo. O casal foi visto aos beijos, oficializando os rumores que surgiram em novembro, após ambos serem flagrados em clima de romance em diversos eventos.

Os dois teriam se conhecido nos bastidores de um show da cantora no Paraná. Ele é empresário, dono de uma loja de eletrônicos e perfumes em Ciudad del Este, no Paraguai, fronteiro com o Brasil. No Instagram, ostenta um estilo de vida luxuoso, com viagens a destinos como Líbano e França. Sua conta na plataforma, antes fechada, agora soma quase 15 mil seguidores.

Veja também Zoeira Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça? Vote Zoeira Pablo Marçal grava programa no SBT: 'Primeiro dia de CLT' Zoeira Globo revela data de estreia e tema do BBB 25; confira

O romance marca uma nova fase na vida de Maiara, que estava solteira desde o término com Matheus Gabriel, em outubro do ano passado. Mesmo com rumores de reconciliação entre os dois em fevereiro e em outubro deste ano, o relacionamento não avançou.