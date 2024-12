Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de dezembro

A Lua Cheia em Gêmeos ilumina o céu neste domingo, trazendo à tona a culminação de um ciclo que se iniciou com a Lua Nova em Sagitário, no dia 1º de dezembro. As buscas por respostas, orientações e caminhos que se intensificaram nas últimas semanas chegam a um ponto crucial, com a promessa de resolução para questões complexas. É o momento de colher os frutos da jornada, solucionar pendências e celebrar as conquistas.



Júpiter, também em Gêmeos, tensiona Saturno, pedindo cautela para evitar devaneios e idealizações. A clareza mental e a objetividade serão suas aliadas para navegar este período. Lembre-se: a simplicidade pode ser a chave para desvendar os desafios e encontrar soluções eficazes.



Mercúrio, que finaliza seu movimento retrógrado, também contribui para este momento de revelações. As dificuldades de comunicação e os mal entendidos do período retrógrado dão lugar à fluidez e à clareza. É hora de expressar seus pensamentos e sentimentos, compartilhar ideias e se conectar com o mundo ao seu redor.



Aproveite a energia desta Lua Cheia em Gêmeos para:



Buscar clareza e objetividade: concentre-se nos fatos e evite se perder em devaneios.

Resolver questões pendentes: este é o momento ideal para finalizar projetos e solucionar conflitos.

Comunicar-se com clareza: expresse suas ideias e sentimentos com confiança e assertividade.

Celebrar as conquistas: reconheça e celebre o caminho percorrido e as lições aprendidas.



A Lua Cheia em Gêmeos intensifica a energia mental e a necessidade de comunicação. Aproveite este momento para se conectar com sua intuição, buscar conhecimento e se expressar livremente.

Signo de Áries hoje

Com a Lua Cheia em Gêmeos iluminando seu setor da comunicação, este é o momento ideal para expressar suas ideias e sentimentos com clareza e assertividade. Aproveite a energia deste período para se conectar com pessoas queridas, compartilhar suas paixões e se engajar em conversas estimulantes. No entanto, lembre-se de ter cuidado com a impulsividade e procure ouvir com atenção antes de falar. A diplomacia será sua aliada para evitar mal entendidos e fortalecer seus laços.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.