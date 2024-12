Enquete A Fazenda: parcial aponta quem deve sair do reality show neste domingo (15)

Albert Bressan pode ser o próximo eliminado de "A Fazenda 16", reality show da Record TV. O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste mostra o empresário como possível eliminado da roça deste domingo (15).

A enquete foi aberta pela manhã e já conta com 16.156 votos. Nela, Bressan aparece como o menos querido do público para continuar no reality, que está na reta final. Ele recebeu apenas 4% (648) dos votos na enquete sobre quem deve permanecer no reality. Por ser o menos votado, pode sair na noite deste domingo.

Já quem aparece na preferência do público para continuar no programa é o ator Sacha Bali, apontado por 46,9% (7.571 votos) como quem deve ficar nesta noite. Em seguida, aparecem Yuri Bonotto, com 25,7% (4.147) da preferência dos internautas, e Sidney Sampaio, com 23,5% (3.790).

A enquete não interfere no resultado oficial da roça, que será divulgado ao vivo no programa pela apresentadora Adriane Galisteu.

A formação da roça foi feita nesse sábado (14), como parte da contagem regressiva para a final do programa. Vencedor de prova especial ao lado de Gilsão, Sacha pôde formar a berlinda.

Para a roça branca, como ficou conhecida a disputa, o peão escolheu Albert, Sidney e Yuri para disputar a preferência do público. O menos votado deixa o reality rural neste domingo (15) e fica fora da concorrência pelo prêmio de R$ 2 milhões.

