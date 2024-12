Gabriela Spanic anuncia 8ª reprise de 'A Usurpadora' no SBT para 2025

Sucesso no México e, principalmente no Brasil, a telenovela mexicana A Usurpadora deve ser novamente exibida na rede aberta brasileira. O assunto foi tratado neste domingo (15) durante o programa Domingo Legal, do SBT.

Em interação ao vivo com o comandante da atração, o apresentador Celso Portiolli, Gabriela Spanic, intérprete das gêmeas Paulina e Paola Bracho, confirmou que a produção vai ganhar uma oitava reprise no SBT, onde se consolidou no País.

"Em março, vai começar pela oitava vez A Usurpadora pela televisão aberta. Muito obrigada, gente, amo muito vocês", disse Spanic, se dirigindo aos fãs brasileiros.

Oficialmente, o SBT não confirma a informação de uma nova exibição da telenovela na emissora a partir de 2025. Desde 2022, os direitos sobre A Usurpadora pertencem ao Grupo Globo, que já a transmitiu no Canal Viva e, atualmente, mantém a produção no catálogo do Globoplay.

Sucesso internacional

A mexicana A Usurpadora foi exibida originalmente em 1998, sendo produzida pela Televisa e exibida pelo Canal de las Estrellas. A partir de 1999, o SBT começou a transmitir a telenovela em território brasileiro, e logo se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência.

Já foram sete exibições pelo SBT no Brasil, além da transmitida pelo Canal Viva em TV por assinatura. Caso a emissora paulista confirme a nova reprise, será a oitava vez que A Usurpadora será exibida no País na TV aberta.

A história mostra o dia a dia da frágil Paulina e da sedutora e golpista Paola, ambas interpretadas por Gabriela Spanic. Em uma trama repleta de reviravoltas, gêmea que assume o lugar da outra, amor, traição e intrigas, ambas têm suas realidades mudadas para sempre.

A Usurpadora foi vendida para 125 países, se tornando uma das produções televisivas mais comercializadas de todos os tempos. Atualmente, o Grupo Globo detém os direitos de transmissão da telenovela até o final de 2024, e uma possível oitava reprise no SBT passa pela não renovação com a líder nacional de audiência.