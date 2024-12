Globo revela data de estreia e tema do BBB 25; confira

A 25ª edição do Big Brother Brasil teve a estreia confirmada pela Globo. O programa terá início no dia 13 de janeiro de 2025 e o encerramento foi marcado para 22 de abril. O reality show será exibido ao longo de 100 dias.

Na edição, o programa contará com a participação de duplas que terão laços formados antes do início do confinamento. O elenco do BBB 25 ainda não foi divulgado.

A temporada será a primeira sem a direção de J. B. Oliveira, o Boninho, que deixa a Globo no fim do mês. A apresentação segue a cargo de Tadeu Schmidt.

Temporada de homenagens

Para marcar as 25 temporadas do programa de confinamento, a emissora irá homenagear as edições anteriores, com decorações e dinâmicas de sucesso. A decoração será inspirada em produções que marcaram a história da Globo, em homenagem aos 60 anos da emissora.

Para isso serão usados elementos visuais e temáticos que fazem referências a novelas, programas e outros conteúdos exibidos ao longo das últimas décadas.

A emissora também escalou em massa ex-participantes do Big Brother Brasil para comandarem entrevistas e quadros de humor.Dentre eles: Beatriz Reis e Thiago Oliveira conduzirão flashes ao vivo na programação da Globo e Gil do Vigor e Ceci Ribeiro comandarão o Bate-Papo BBB no Gshow e no Globoplay.

No Multishow, Giovanna Pitel, Ed Gama e Vítor diCastro ficarão à frente do Mesacast BBB, programa que trará análises e comentários sobre os acontecimentos do reality.