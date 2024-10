BBB 25 confirma dinâmica de duplas com familiares, amigos ou casais para Pipoca e Camarote

Os primeiros detalhes da 25ª edição do Big Brother Brasil, com estreia marcada para 13 de janeiro de 2025, começaram a ser divulgados. Nesta quarta-feira (10), a Globo divulgou que haverá uma nova dinâmica de duplas.

Os competidores da Pipoca e do Camarote vão entrar na casa mais vigiada do país em dupla. Eles estarão acompanhados de familiares, amigos ou parceiros amorosos.

"Pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais. Laços fortes, construídos antes do confinamento, que serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores. Será que a força do vínculo resistirá ao jogo? É o que o público vai descobrir a partir de janeiro". Big Brother Brasil Produção do reality

A previsão de duração para o BBB 25 segue sendo de 100 dias.

A decoração será inspirada na "Fábrica de Sonhos", e serão mantidas as dinâmicas de Paredão, Bate e Volta, Prova do Anjo e Prova do Líder. Já o Big Fone e o Monstro terão mudanças, contando com uma maior participação do público.

O BBB 25 será o primeiro sem a direção de Boninho, que deixará a Globo em dezembro, após 40 anos na empresa. Rodrigo Dourado, diretor artístico do programa desde 2014, assumiu a diretoria de reality shows da emissora.