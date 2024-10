BBB 25 terá famosos e anuncia data de estreia

O BBB 25 contará mais uma vez com famosos no elenco, e já tem data de estreia: 13 de janeiro de 2025. As informações são do colunista Gabriel Vaquer.

A Globo anunciou as novidades do reality show durante um evento para o mercado publicitário, na sede da emissora, em São Paulo, na segunda-feira (7). A apresentação contou com a presença de Tadeu Schmidt, que continua no comando do programa.

Ainda durante o evento, foi revelado que alguns famosos pedem para entrar no BBB desde que a dinâmica com Camarotes começou, em 2020. A produção, inclusive, já começou a conversar com alguns nomes.

A expectativa é que o BBB 25 supere o BBB 24 na questão comercial. Esse ano, o faturamento com os anunciantes do reality show ultrapassou R$ 1 bilhão, o que faz com que o programa seja o mais rentável da Globo.

O BBB 25 será o primeiro sem a direção de Boninho, que deixará a Globo em dezembro, após 40 anos na empresa. Rodrigo Dourado, diretor artístico do programa desde 2014, assumiu a diretoria de reality shows da emissora.