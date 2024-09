Saiba quem é Rodrigo Dourado, que vai assumir os realities da Globo após saída de Boninho

O diretor Rodrigo Dourado assumiu o lugar de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, que deixará a TV Globo em dezembro, após quatro décadas na emissora. Dourado estava no cargo de diretor artístico dos programas Big Brother Brasil e Estrela da Casa, e agora estará responsável pelo núcleo de realities shows da empresa. Ele atua no BBB desde a primeira edição.

Com 22 anos de Globo, o comunicador trabalhava na área de jornalismo do canal e foi para o núcleo de entretenimento comandado por Boninho em 2002. Iniciou como editor do BBB e, posteriormente, foi diretor, alinhando conteúdo, pós-produção e da direção de festas do programa.

Em 2015, Dourado foi promovido e passou a integrar a direção-geral do maior reality do país. Já em 2021, passou a assinar a direção artística. Além do BBB, Rodrigo trabalhou em outros realities e programas de variedades como ‘No Limite’, ‘Fama’, ‘Estrelas’, ‘The Voice’, ‘Hipertensão’ e ‘O Jogo’. Neste ano, participou da criação e do desenvolvimento artístico de ‘Estrela da Casa’, apresentado por Ana Clara, em parceria com Boninho.

Segundo comunicado da emissora, a transição na direção do gênero reality começa agora e vai até o final do ano. Boninho ainda tem a missão de concluir, como diretor, a entrega da temporada do Estrela da Casa, em exibição, e o Especial Roberto Carlos.

A 25ª edição do BBB, que será exibida a partir de janeiro de 2025, já estará sob o comando de Rodrigo Dourado e sua equipe.

Por meio das redes sociais, Boninho publicou um comunicado em agradecimento à Globo pelos anos de parceria.

"Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação. Ah, TV Globo, eu te amo demais", afirmou Boninho.