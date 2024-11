Prestes a sair da Globo, Boninho negocia programa para Ana Furtado no SBT

Após sair da Globo, o diretor Boninho começou a negociar o comando de um programa matinal com o SBT. A atração deve entrar no horário do Chega Mais e começar em 2025. Conforme o portal Notícias da TV, Boninho já teria apresentado um projeto, destacando o nome da esposa Ana Furtado.

Na apresentação, Boninho teria reforçado o bom desempenho comercial da apresentadora, levantando dados para provar o resultado da audiência quando ela está no ar.

Veja também Zoeira Beatriz Reis, ex-BBB 24, e Thiago Reis serão os apresentadores do 'RedeBBB' em 2025 Zoeira Quem é Kaya Scodelario, atriz britânica que interpreta jornalista na série 'Senna' da Netflix

A despedida oficial de Boninho da Globo será dia 31 de dezembro, mas ele já foi visto duas vezes nos estúdios do SBT.

No entanto, o SBT negou possíveis negociações com Boninho.

O nome do jornalista Carlos Tramontina também foi cotado para o programa. Ele participou do Teleton, e atualmente trabalha com o Flow News, do Flow Podcast.