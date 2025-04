Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de abril

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.

Signo de Aquário hoje

Sua comunicação fica mais fluida com Mercúrio direto, facilitando acordos e parcerias. Aproveite para negociar contratos e propor novas ideias no ambiente profissional. No amor, a conjunção Vênus-Saturno pede comprometimento e responsabilidade emocional. Invista em conexões genuínas e não tenha pressa para tomar decisões. A Lua em Leão ilumina seus relacionamentos e te incentiva a expressar sentimentos com mais leveza e criatividade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.