Melody causa polêmica ao falar da carreira de MC Loma: 'Cresceu do nada'

Uma opinião dada pela cantora Melody, 17, sobre a carreira de MC Loma, 22, surpreendeu a todos nesse sábado (14). Durante participação no Sabadou com Virginia, do SBT, ela ironizou o sucesso da pernambucana ao ser questionada sobre qual artista não merece a fama que tem.

"Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama... Eu já briguei com essa pessoa, mas eu me resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo. É uma pessoa que eu acho que cresceu do nada e que, assim, sem um motivo muito, pra falar assim: 'cara essa cresceu por causa disso'. Eu, de verdade, não vi…”, disse, ao se referir a Loma.

E completou: "Hoje em dia eu realmente acompanho e vejo que é uma pessoa que parece ser muito legal. Eu não tenho muito contato, já tive uma intriga com ela, mas hoje em dia estou em paz”.