Pablo Marçal grava programa no SBT: 'Primeiro dia de CLT'

O influenciador digital Pablo Marçal publicou novo vídeo neste sábado (14) nos bastidores da gravação de um programa no SBT.

"Pablo chegando para seu primeiro dia de CLT no SBT", diz a legenda. "Primeiro dia de trabalho no SBT", comenta ele no vídeo.

Em determinado momento, pede a crianças que "façam o M", movimento com as mãos que chegou a se tornar slogan dele.

Entre as imagens, está a chegada de Marçal de helicóptero à emissora, sediada em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, uma interação com funcionários e momentos de bastidores no camarim e no estúdio da atração.

Uma possível contratação do influenciador pela emissora ganhou forte repercussão nos últimos dias. Informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, apontam que Marçal era esperado no SBT para gravar um teste de atração similar ao extinto Casos de Família.

A reportagem buscou a assessoria da emissora paulista para saber mais detalhes a respeito das gravações com o influenciador digital, mas não obteve retorno até a publicação.

SBT foi destino de outro ex-candidato à Prefeitura de São Paulo

Filiado ao PRTB em 2024, Pablo Marçal ficou em 3º lugar no primeiro turno nas eleições para prefeito de São Paulo, em disputa vencida em segundo turno pelo agora reeleito Ricardo Nunes (MDB).

No SBT, porém, caso se confirme a contratação, Marçal não será o único ex-prefeiturável na emissora. José Luiz Datena estreou nesta semana na rede paulista.

A convivência entre os dois, no entanto, nunca foi pacífica. Datena, filiado ao PSDB, protagonizou diversos embates com Marçal, incluindo o momento durante debate na TV Cultura em que arremessou uma cadeira no influenciador digital.