Melhores do Ano 2024 homenageia comunicador cearense Sebastião Belmino, falecido em julho

O prêmio Melhores do Ano 2024, da TV Globo, homenageou, neste domingo (15), o apresentador cearense Sebastião Belmino (in memoriam). O quadro foi transmitido simultaneamente pela TV Globo e o SBT, no "Domingão do Huck", com homenagem especial a Silvio Santos, falecido em agosto.

Na ocasião, personalidades de destaque da dramaturgia, humor, jornalismo, música e esporte também foram condecoradas.

Um dos maiores cronista esportivo do Ceará, Belmino tinha quase 60 anos de carreira quando faleceu no dia 6 de julho deste ano, aos 76 anos. Por quase 20 anos, inclusive, o profissional comandou o programa A Grande Jogada, na TV Diário, e também na Verdinha FM.

Legenda: Por quase 20 anos, o apresentador Sebastião Belmino comandou o programa A Grande Jogada, na TV Diário e na Verdinha FM Foto: Reprodução/Facebook

Ao lado dos apresentadores Fábio Arruda e Wandeko Pipoca, que também faleceram neste ano, Belmino foi lembrado em homenagem póstuma durante a transmissão.

Carreira

Sebastião Belmino foi um dos mais autênticos apresentadores do estado do Ceará. De forma despojada, ele trazia elementos regionais para a comunicação. Assim, ele cativou uma legião de telespectadores e ouvintes.

O comunicador dialogava com o público de maneira descontraída e tinha vários bordões conhecidos, entre eles: "presta atenção no serviço de bordo"; "sapeca"; e "tome pufo".

O profissional iniciou a carreira em 1965, como contrarregra na TV Ceará. Já em 1970 trabalhou como diretor de imagens da TV Verdes Mares. Depois foi para a TV Educativa do Ceará, onde foi diretor de programação durante oito anos.

Iniciou como apresentador comandando um programa esportivo na TV Manchete Fortaleza. Já em 2000 assumiu A Grande Jogada, na TV Diário, onde permaneceu até 2017.

Multifacetado, o comunicador também comandou dois programas de entrevistas: Belmino Entre Amigos, também na TV Diário, entre 2005 e 2009, e de 2020 a 2021 o Resenha do Bel, na TV Terra do Sol.