Perdemos a alegria de Belmino

Às 23 horas do sábado, recebi ligação do amigo cronista Carlos Silva, que me deixou desnorteado.

"A notícia não é boa", adiantou. "Belmino acaba de falecer. Foi um infarto", completou.

Não consegui mais ouvir os detalhes que me foram passados.

Larguei o jogo do Brasil que via pela televisão. A noite foi pesada.

Os momentos ao lado de Belmino na TVC e TV Diário começaram a passar como um filme.

Legenda: Sebastião Belmino Foto: Reprodução/Facebook

Fora da televisão há algum tempo, o "Bel" continuou sendo lembrado, como se ainda estivesse à frente dos programas esportivos que apresentou.

Foi quebrando todos os padrões vigentes na TV que impôs o seu estilo, alegre e inconfundível, junto ao grande público televisivo.

Gostava da vida. Levava o seu permanente espírito brincalhão para onde ia. Por isso mesmo, possuía uma multidão de amigos.

Fez parte da história da televisão cearense.

Siga em paz, companheiro.

