Clubes, Federação Cearense e autoridades prestam homenagem ao apresentador Sebastião Belmino

Um dia após a morte de Sebastião Belmino, aos 76 anos, organizações do futebol cearense, além de autoridades da política local, prestaram homenagens ao comunicador e se solidarizaram com familiares e amigos do cronista. A irreverência e o carisma do comunicador foram destacados pelas entidades, que lamentaram a perda para o jornalismo esportivo do Ceará.

Entre as homenagens, a Federação Cearense de Futebol (FCF) decretou luto oficial de três dias com bandeira hasteada a meio mastro. A entidade destacou a postura irreverente do jornalista como um marco para o jornalismo esportivo e afirmou que haverá um minuto de silêncio nos jogos de futebol realizados no Estado neste domingo (7).

Em uma nota de pesar publicada no site e nas redes sociais, o Ferroviário Atlético Clube, por meio da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, se solidarizou com os familiares e os amigos do apresentador, "um dos grandes nomes da imprensa esportiva de nosso Estado".

"Torcedor declarado do Ferroviário, Sebastião Belmino se destacou como apresentador do famoso Manchete Esportiva, nos anos 90. Passou pelas TVs Ceará, Verdes Mares e Educativa, até chegar na TV Diário, onde comandou vários programas, entre eles o tradicional A Grande Jogada", diz o comunicado.

Em nota, o Ceará Sporting Club se solidarizou com a dor dos familiares, amigos e colegas do cronista esportivo. "Comunicador nato, Sebastião Belmino era possuidor de um estilo próprio. Com seu carisma e regionalidade, levou informação e bom humor para os amantes do esporte cearense", destacou o clube.

O Floresta Esporte Clube também se pronunciou e externou "imenso pesar" pelo falecimento do cronista e apresentador esportivo. "O Floresta presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e que neste momento, a fé e a solidariedade sejam fontes de consolo", diz o clube.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube, também lamentou a morte de Belmino, "tão de repente" e desejou conforto à família. "Ele era bom pra caramba! Único, irreverente, inteligente, com o humor bem cearense. Ele nos fez sorrir inúmeras vezes. Um comunicador esportivo que marcou gerações", disse. "Tenho certeza que Sebastião Belmino, o inesquecível, está nos céus, olhando por todos nós."

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também prestou homenagem por meio do perfil no Instagram. "O apresentador marcou época na televisão e no rádio, com muita informação e bom humor característico. Deixo aqui meu abraço a todos os familiares, amigos, colegas de trabalho e fãs de Sebastião Belmino", disse.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), prestou solidariedade por meio de publicação no X (antigo Twitter). "Belmino conquistou o carinho dos telespectadores e alcançou destaque na crônica esportiva cearense, levando toda a irreverência da nossa terra para os seus comentários", lamentou.

SEBASTIÃO BELMINO MORRE AOS 76 ANOS

Sebastião Belmino faleceu após passar mal, na noite do último sábado (6). O velório teve início às 9 horas da manhã deste domingo (7), na Funerária Ternura, na Aldeota. Haverá uma missa de corpo presente às 16h30.

Um dos mais autênticos apresentadores do estado do Ceará, Belmino comandou o programa A Grande Jogada por quase 20 anos, na TV Diário e na Verdinha FM.

"Presta atenção no serviço de bordo; sapeca; e tome pufo" eram alguns bordões conhecidos do cronista, que Ele trazia elementos regionais para a comunicação e cativou uma legião de telespectadores e ouvintes.

A carreira de Sebastião Belmino teve início em 1965, como contrarregra na TV Ceará. Em 1970, trabalhou como diretor de imagens da TV Verdes Mares. Ele também atuou na TV Educativa do Ceará, onde foi diretor de programação durante oito anos.

Entre suas atuações, Belmino também esteve à frente da Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará (APCDEC), entre os anos de 2006 a 2009.

Como apresentador, começou no em um programa esportivo na TV Manchete Fortaleza. Em 2000, o comunicador assumiu A Grande Jogada, na TV Diário, onde permaneceu até 2017.

O jornalista também comandou dois programas de entrevistas: o Belmino Entre Amigos, também na TV Diário, entre 2005 e 2009, e o Resenha do Bel, na TV Terra do Sol, de 2020 a 2021.