Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (15)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (15). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo.

O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com as notícias que mais repercutiram na semana.

Neste domingo, o programa apresente mais uma história no quadro “Mulheres Fantásticas”. A apresentadora Poliana Abritta viajou ao Nepal para acompanhar a história de Rose, uma brasileira que se mudou com a família ao país com a missão de abrigar meninas locais resgatadas do tráfico humano.

Que horas começa o Fantástico hoje (15)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h30.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.