Ana Hickmann celebra renovação de contrato com a RecordTV: 'Presente de Natal'

A apresentadora Ana Hickmann renovou contrato com a RecordTV, nessa quinta-feira (12), após boatos de que deixaria a emissora. Hickmann apresenta o programa Hoje em Dia ao lado de Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, e, em 2024, completou 20 anos na empresa.

Para celebrar a renovação por mais três anos, Ana Hickmann vai apresentar o especial de fim de ano da Record com o concerto de Andrea Bocelli, acompanhado por uma orquestra, coral e convidados especiais. O programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, às 22h30.

A apresentadora usou as redes sociais para comemorar a notícia. "Ganhei o melhor presente de Natal: renovei por mais 3 anos com a Record! São 20 anos de uma história que foi construída com muito trabalho e muita dedicação. Depois de um ano tão intenso como foi 2024, tantos desafios e tantos questionamentos se eu ficaria ou não na casa que me deu a chance de começar a minha carreira como comunicadora, agora eu posso dizer de boca cheia e com muita felicidade", escreveu.

Na publicação, ela compartilhou registros de seu trabalho ao longo dos anos.

Em setembro, internautas passaram a especular que Ana Hickmann iria deixar a Record e seria a mais nova contratada da RedeTV!. Os boatos diziam que ela substituiria Geraldo Luís no comando do Geral do Povo.

