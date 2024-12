Vídeo inédito de Gal Costa cantando à capela é divulgado por produtor; veja

O produtor Marcus Preto divulgou nas redes sociais, nessa quinta-feira (12), um vídeo inédito da cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. Na gravação, a artista aparece cantado, à capela, a música "Vingança", um dos principais clássicos de Lupicínio Rodrigues.

"Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar", entoa a artista nas imagens, durante as sessões do álbum "A Pele do Futuro", canção que integraria um disco ao vivo com o repertório do compositor gaúcho. O projeto nunca foi finalizado, pois a cantora faleceu antes.

VEJA VÍDEO

"Em uma pegada totalmente rock'n'roll", comentou Preto ao compartilhar o registro inédito. "'Vingança' tinha sido apresentada naquele espetáculo, uns dois ou três anos antes, e era o clímax do roteiro", continuou ele, que explicou que não possui outros registros das gravações além do vídeo publicado nessa quinta.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Gal e Marcus Preto atuaram juntos em seis espetáculos, três álbuns de estúdio e três ao vivo. Ao todo, os dois passaram nove anos convivendo quase diariamente.