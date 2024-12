Então é Natal: de pistache a carne do sol, confira novidades e sabores de panetone mais procurados em Fortaleza

Faz tempo que o panetone não divide gregos e troianos. Cada vez mais versátil e com diversidade de sabores, o doce tipicamente natalino tem agradado aos mais diferentes públicos a partir de produções caprichadas e pra lá de criativas. Em Fortaleza, a tendência não foge à regra e percorre lojas, produtores independentes e confeiteiros.

Dos tradicionais, à base de frutas cristalizadas, aos mais sofisticados – a exemplo de Laranja Sicília com Passas ao Rum, Speculoos e Trufado ao leite ou blend – passando ainda por panetones salgados, tudo é motivo para você investir em verdadeiras experiências gastronômicas capazes de reunir muita gente à mesa.

Reunimos os sabores mais procurados nas lojas da Capital e mostramos a você nesta seleção. Difícil será terminar a lista sem ir logo comprar um.

Chocolate com Laranja

Legenda: 'Pâinettone' de chocolate com laranja já está à venda Foto: Diego Estrela/Divulgação

Na Pâine, o panetone da casa é de Chocolate com Laranja e feito por meio de um processo de fermentação natural que dura, em média, três dias. Segundo o padeiro Thiago Lima, a massa leva bastante manteiga e farinha francesa, garantindo a qualidade e durabilidade do produto. O quitute tem 500g e custa R$ 100.

Para conhecer: @paine.casa

Chocolate Trufado

Legenda: Panetones de Chocolate Trufado estão disponíveis em vários sabores, inclusive o de 12kg Foto: Divulgação

A Costa Mendes preparou um cardápio especial para o Natal, com diversos sabores para quem quer uma experiência gastronômica completa. Entre os destaques, estão o de Pistache e o de Brigadeiro (R$ 129,99).

Neste ano, uma novidade é o panetone de Chocolate Trufado gigante, com 12kg e sabor para toda a família. A casa também conta com panetones salgados nos sabores Carne de Sol, Frango, Bacalhau e Calabresa.

Para conhecer: @padariacostamendes

Laranja Sicilia com Passas ao Rum

Legenda: Panetone artesanal de laranja é responsável por 70% das vendas de panetone da Cheiro do Pão Foto: Divulgação

Na panificadora Cheiro do Pão, o panetone que mais faz sucesso é o de Laranja Sicilia com Passas ao Rum, receita premiada na Copa do Mundo do Panetone, competição realizada na Itália.

Segundo o proprietário do espaço gastronômico, o processo de preparação para o campeonato fez com que o produto se tornasse "ainda mais aromático, mais úmido, com sabores pronunciados e dulçor equilibrado".

A marca ainda conta com outros dois sabores: 100% Chocolate, com massa de cacau com gotas de chocolate branco e chocolate ao leite, meio amargo e amargo, e Pistache, com massa de pistache com gotas de chocolate branco e pistache. Todos os sabores têm 550g e custam R$ 149,90 cada.

Para conhecer: @cheirodopao

Pistache

Legenda: Panetone de pistache foi o sucesso da Cake2 no ano passado Foto: Ricael Sousa/Divulgação

Sensação do momento, o sabor pistache também pode ser encontrado no panetone, claro. Na Cake2 Confeitaria, ele é um dos carros-chefe. Com fabricação artesanal, super macios, úmidos e deliciosos, têm pedaços de pistache de verdade e fazem a festa de quem adquire desde o ano passado, quando a delícia começou a ser comercializada.

A empresa trabalha com três tipos de panetone, independentemente do sabor: com gotas de chocolate sem recheio, recheados e duplamente recheados (por dentro e por fora). Além de pistache, você pode escolher entre Duo (ninho com brigadeiro) e Kinder Bueno (ninho, nutella e brigadeiro). De comer rezando.

Para conhecer: @cake2confeitaria

Speculoos

Legenda: Os diferentes sabores de panetone da Ale Felix Foto: Reprodução/Instagram

O nome é diferente, mas a gente garante que é uma delícia. Speculoos é um biscoito originário da Bélgica feito com canela, açúcar mascavo e caramelo. Novidade no cardápio da Ale Felix Patisserie deste ano, certamente agradará quem busca algo sofisticado e saborosíssimo para presentear ou experimentar.

A massa de panetone tem produção artesanal, com gotas de chocolate meio amargo, biscoitos speculoos e pedaços de caramelo salgado. O recheio, por sua vez, é de ganache cremosa de speculoos e caramelo com flor de sal.

A opção por incluí-lo no cardápio alinha-se ao objetivo da casa de proporcionar experiências gastronômicas com sabores em alta no momento. Tradicional, Três Chocolates e Pistache completam o rol de escolhas.

Para conhecer: @alefelixpatisserie

Brownie sem glúten

Legenda: Sem glúten, sem leite, sem refinados e sem conservantes, panetones da Ow Delícias são acessíveis para todos os paladares Foto: Reprodução/Instagram

Que tal um panetone de brownie? Super molhadinho e recheado com brigadeiro branco ou belga, é uma das principais apostas da Ow Delícias. A casa quer proporcionar verdadeira experiência de sabor e texturas, indo além da mera fabricação. O cuidado se reflete na gastronomia: livre de glúten, leite, açúcares refinados, conservantes e com fermentação lenta.

A formulação exclusiva é desenvolvida pela chef e engenheira de alimentos Ana Paula Morais e pela nutricionista Mariana Morais. O foco da dupla envolve trabalhar com farinha de amêndoas, leve toque de fava de baunilha e saborizar com essência de frutas.

Tem para retirada ou delivery. Além do de brownie, tem o Classic, com laranja confitada, uvas passas e cranberries ao rum; e Au Chocolat, com gotas de chocolate belga 70%. Para consumidores alérgicos à proteína do leite de vaca, na versão Brownie é utilizado leite vegetal. É correr para o abraço.

Para conhecer: @owdelicias

Trufado ao leite ou blend

Legenda: Leve, macio e bastante recheado, o panetone da Farelo promete fazer a festa dos apaixonados pelo doce Foto: Divulgação

Igualmente investindo na fabricação artesanal, a Farelo Confeitaria oferece ao público o panetone Trufado ao leite ou blend (mistura de sabor ao leite com meio amargo). Deliciosíssimo, é uma das opções mais pedidas da casa, e com razão. Leve, macio e bastante recheado, promete fazer a festa dos apaixonados pelo doce.

Chocotone recheado com ganache ao leite – decorado com cobertura também de ganache e com apliques de açúcar natalinos – e o badalado Pistache surgem como outras oportunidades de apreciação para ninguém colocar defeito.

Para conhecer: @fareloconfeitaria

Carne do sol com catupiry

Legenda: Panetone do Center Box tem fabricação própria e está disponível em todas as lojas, tanto no atacado quanto no varejo Foto: Divulgação

Quem disse que panetone só tem sabor doce, volte várias casas. As marcas Centerbox e Dona Leda apostam na novidade salgada com o panetone de carne do sol com catupiry. De fabricação própria e disponível em todas as lojas, tanto no atacado quanto no varejo, a delícia deve surpreender o paladar e oferecer uma experiência única.

Aos menos ousados, as marcas também oferecem sabores tradicionais, a exemplo de frutas cristalizadas, gotas de chocolate e trufados com recheio de brigadeiro e leitinho. Mas pode ser bem interessante furar a bolha e apostar em novas sensações. Que tal?

Para conhecer: @centerboxsuper e @padariadonaleda

Mini-panetones

Legenda: Opções de mini-panetones na Dona Açucarada são de 100g e 250g, super fofas e sem descuidar da qualidade Foto: Reprodução/Instagram

Chocolate, Ninho, Ninho com Nutella, Pistache: não importa o sabor. Na Dona Açucarada, você pode experimentá-los em versões miudinhas a partir dos mini-panetones. A solução é ótima tanto para consumo próprio como, principalmente, para presentear. As opções são de 100g e 250g, super fofas e sem descuidar da qualidade.

Versão com frutas cristalizadas e passas, e o queridíssimo de Gotas de chocolate, também são boas pedidas. O diferencial da casa neste ano é mesmo primar pelo tamanho modesto, mas em consonância com a produção sempre esmerada da loja. Um primor.

Para conhecer: @donaacucarada