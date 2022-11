Morre Gal Costa, ícone da música brasileira, aos 77 anos

A cantora Gal Costa morreu aos 77 anos nesta quarta-feira (9). A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo após confirmação da assessoria da artista.

Até o momento, apesar da confirmação, a assessoria da artista não se pronunciou sobre a causa da morte. Nas redes sociais, Gal havia aparecido em um breve vídeo, publicado nos Stories do Instagram. Ela deixa o filho, Gabriel, de 17 anos.

Gal Costa no Primavera Sound

Gal estava em turnê com o show 'As várias pontas de uma estrela', no qual trazia ao palco grandes sucessos dos anos 80 da MPB. Além disso, era uma das atrações confirmadas no Primavera Sound, festival realizado em São Paulo no último fim de semana, mas teve a apresentação cancelada.

De última hora, a equipe revelou que Gal se afastaria dos palcos até novembro para se recuperar da retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

A cirurgia em questão havia sido realizada em setembro, após a apresentação no festival Coala, também realizado em São Paulo. Desde então, Gal Costa estava sem se apresentar, apesar de já ter datas de shows marcados para dezembro e janeiro de 2023.

O show mais recente de Gal foi bem recebido pelo público e pela crítica, trazendo uma agenda agitada logo após o retorno das apresentações em virtude da pandemia. A estreia aconteceu em São Paulo, em outubro do ano passado.

Carreira

Maria da Graça Costa Penna Burgos, nome de nascimento de Gal, era natural de Salvador e desde pequena havia sido incentivada pela mãe a seguir na carreira musical.

O trabalho da artista na cena do país ganhou força na década de 1960. Ainda adolescente, ela se aproximou de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, com quem integraria o grupo conhecido como Doces Bárbaros e mantinha amizade próxima até os dias atuais.

Já com pouco mais de 20 anos, participou do "Tropicália ou Panis et Circensis", álbum importante do movimento tropicalista.

As músicas de Gal Costa se tornaram verdadeiros clássicos da MPB. Alguns dos exemplos são 'Baby', 'Meu nome é Gal', 'Chuva de Prata', 'Meu bem, meu mal' e 'Barato total'.

Homenagens

A cantora Zélia Duncan foi uma das primeiras artistas a falar sobre a morte de Gal. No Twitter, ela lamentou a partida, afirmando que a morte da baiana deixa um vazio na música brasileira.

Foto: reprodução/Twitter

"Ah, Brasil...que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim", escreveu Duncan. A publicação atingiu centenas de comentários em poucos minutos, a maioria com lamentos sobre o falecimento.

Janja Lula, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para a presidência do Brasil em 2023, também usou o Twitter para expor a tristeza pela morte de Gal. "Como assim Gal?? Não pode ser", escreveu, ainda incrédula com a notícia.

Foto: reprodução/Twitter

Gilberto Gil, nome importante da Música Popular Brasileira, foi um dos amigos próximos de Gal se pronunciar sobre o falecimento. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha, Gal Costa", escreveu brevemente.

Foto: reprodução/Twitter

Pitty também deixou algumas palavras em homenagem à artista. "GAL superlativa, das gigantes que caminharam sobre a terra. Te amo para sempre, referência imortal", disse.