Último show de Gal Costa em Fortaleza marcou a retomada de eventos na pandemia de Covid-19

Morta nesta quarta-feira (9), Gal Costa se apresentou pela última vez em Fortaleza no dia 11 de dezembro de 2021. O show foi um dos primeiros no Centro de Eventos após retomada gradual de público em virtude da pandemia. No palco, a artista apresentou a turnê 'As várias pontas de uma estrela', em homenagem a Milton Nascimento.

Para a plateia do Festival Elos, limitada a 2 mil por questões sanitárias, a artista baiana cantou e falou sobre a alegria de retornar ao palco. Sucessos como "Baby", "Maria, Maria" e a crítica "Brasil" fizeram o público cantar junto e alto, mesmo que de máscara.

