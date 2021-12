CAPTEI: Gal Costa é a atração principal da 3ª Edição do Festival Elos

O Festival Elos e a Arena Elos são realizações da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, que mobilizaram vários tipos de ações, no último final de semana, em diversos espaços de Fortaleza, com a produção executiva da Cinco Elementos Produções e consultoria executiva, da Marco Zero.

Mardônio Barros, Ingrid Ferreira e Paulo Feitosa

A programação foi totalmente gratuita, com apresentações de música, teatro de rua e dança, com artistas locais, nacionais e internacionais, além de sessões no planetário, programação esportiva, ações de lazer e saúde, feira com exposição de artesanatos e praça de convivência com sinuca, totó e fliperama.

Show Cearás do Amanhã com a participação de Jeffe, vencedor do Festival de Música de Fortaleza em 2020

No espaço do "Palco Música", no Centro de Eventos, no último sábado, 11, expoentes locais abriram o evento. Impactantes, dinâmicos, com presença de palco forte, vozes ímpares e talentosos músicos, entre 16 a 64 anos, impactaram público pelo "Cearás do Amanhã" com Cláudio Mendes, uma relevante iniciativa da Quitanda Soluções Criativas, empresa responsável pela realização do festival.

Gal Costa

Gal Costa chegou em seguida. A cantora foi a atração principal e trouxe o espetáculo: “As Várias Pontas de Uma Estrela". O projeto da artista existe desde 2016, num show alinhavado a partir da obra de Milton Nascimento. Gal deu uma "escapulida" e interpretou grandes sucessos em sua voz, levando aos fãs, resgate de memórias afetivas do Brasil. Cada dia mais afinada, a cantora estava acompanhada por sua banda, que é sensacional e um verdadeiro presente para a platéia!

Legenda: Cearás do Amanhã - esse espetáculo musical tem como objetivo impulsionar encontros sonoros entre as várias gerações de artistas do Ceará, misturando sons, estilos e cores. A cada show, o projeto convida diferentes nomes da cena musical cearense para somarem no palco, resultando um grande ponto de trocas artísticas. No Festival Elos, o projeto recebeu artistas como Di Ferreira, Jeffe, Luiza Nobel, Adna Oliveira, Carú Lina, Má Dame, o grupo Filhes de Ninguém e jovens estudantes de música da plataforma Sinfonias do Amanhã. Foto: Jeritza Gurgel

