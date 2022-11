Quem é o filho de Gal Costa, adotado pela cantora aos 2 anos de idade

Voz incontornável da Música Popular Brasileira, Gal Costa faleceu na manhã desta quarta-feira (9) deixando um grandioso legado artístico. Deixou também um filho, Gabriel, de 17 anos. Ele foi adotado pela cantora quando tinha apenas dois anos de idade.

Gal conheceu o menino em um abrigo no Rio de Janeiro. Segundo ela, a maternidade mudou completamente a vida. "Eu faço tudo para ele e por ele", comentou em entrevistas. Em outra conversa, concedida ao jornal O Globo, disse ter o sonho de ser avó: "Gabriel será um ótimo pai".

Declarações sobre o filho eram pontuais em diálogos com a artista. Em uma das participações no Programa do Jô, ela afirmou que "criança é a melhor coisa do mundo. Ele mudou minha rotina, minha vida. Hoje, sou uma pessoa mais feliz”.

Em outra oportunidade, no programa de Marília Gabriela no GNT, Gal revelou que partiu para a adoção após anos tentando engravidar. "Nunca engravidei porque tinha as trompas obstruídas e minha mãe sempre dizia para adotar".

Intimidade

No ano passado, Gal postou uma foto rara ao lado de Gabriel, quando o adolescente estava completando 16 anos. No clique, um momento de carinho entre os dois em um camarim.

Legenda: No ano passado, Gal postou um momento de carinho com o filho em um camarim Foto: Reprodução/Instagram

A baiana ainda compartilhou outros momentos ao lado do filho, de diferentes épocas. "Parabéns, te amo!", legendou.

Partida

Gal estava em turnê com o show "As várias pontas de uma estrela", no qual trazia ao palco grandes sucessos dos anos 1980 da MPB. Além disso, era uma das atrações confirmadas no Primavera Sound, festival realizado em São Paulo no último fim de semana, mas teve a apresentação cancelada.

A cirurgia em questão havia sido realizada em setembro, após a apresentação no festival Coala, também realizado em São Paulo. Desde a época, Gal Costa estava sem se apresentar, apesar de já ter datas de shows marcados para dezembro e janeiro de 2023.

A informação da morte da artista foi divulgada pela Folha de S. Paulo após confirmação da assessoria da cantora.

