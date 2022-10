Luiz Galvão, fundador do Novos Baianos, morre aos 87 anos

O cantor e compositor Luiz Galvão morreu na madrugada deste domingo (23) aos 87 anos. Ele estava internado na UTI do Instituto do Coração, em São Paulo, desde o dia 19 de setembro.

Artista é um dos cinco membros fundadores do grupo Novos Baianos, criado em 1969, em Salvador. A banda, formada por Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Paulinho Boca de Cantor seguiu carreira conjunta até 1979 e depois se reencontrou em 2015. No início da pandemia de Covid-19, abril de 2020, os músicos se despediram de Moraes Moreira, vitima de infarto.

Amigos como Caetano Veloso e Lúcio Mauro Filho compartilharam a informação e lamentaram a partida de Galvão.

"Galvão criou e liderou o grupo Novos Baianos, acontecimento que se coloca entre os que mudaram o rumo da história do Brasil. Sendo de Juazeiro, atraiu João Gilberto para a casa coletiva em que viviam os membros do grupo. E isso definiu o caminho rico que se pode resumir no álbum Acabou Chorare mas que se desdobrou em muito mais", escreveu Caetano Veloso nas redes sociais.

Legenda: Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Baby do Brasil. Luiz Galvão e Paulinho Boca de Cantor em turnê de reencontro dos Novos Baianos em 2018 Foto: Divulgação

Internação

O telejornal 'BATV', da Rede Globo na Bahia, divulgou que o músico foi internado no dia 13 de setembro na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com suspeita de hemorragia gastrointestinal. Em seguida, o quadro foi descartado. Ele chegou a receber alta, mas voltou a ser internado.

No último dia 19 de outubro, Luiz foi tranferido para o Incor e, por lá, passou por cirurgia cardiovascular. Até então, a família possui diagnóstico da equipe médica de que Luiz teve infecção cardiopulmonar.

No último mes, a família de Luiz Galvão mobilizou campanha de arrecadação de dinheiro pelas redes sociais para arcar com as despesas hospitalares do artista.