Fafá de Belém faz show gratuito na abertura do Ceará Natal de Luz; veja programação

A cantora Fafá de Belém é atração confirmada na abertura da 26ª edição do Ceará Natal de Luz. O show é gratuito e acontece na sexta-feira, dia 18 de novembro, na Praça do Ferreira, e tem ainda apresentação do Coral da Luz.

Com roteiro do grupo teatral Blitz, o musical promete emocionar. Além dos atores, o evento contará com apresentações de Marcos Lessa, acompanhado da Orquestra Villa Lobos regida por Poty Fontenelle.

Neste dia, o evento promove ainda a tão aguardada chegada do Papai Noel vem com efeitos especiais para encantar a criançada e os adultos.

O tradicional Coral da Luz vai fazer sua tradicional apresentação das sacadas do Hotel Excelsior, todos os dias, a partir das 18h. Aproximadamente 130 crianças prometem encantar o público com músicas natalinas tradicionais e canções de autoria do Maestro Poty Fontenelle.

Para fazer parte do Ceará Natal de Luz, elas precisam ser estudantes de escola pública ou ter bolsa integral na rede particular, manter notas na média e participar de teste de voz.

Legenda: Programação acontece na Praça do Ferreira e reúne luzes e música Foto: Divulgação

Distribuição de mudas

Neste ano, duas milhões de mudas serão distribuídas em troca de garrafas PET. A ação reforça a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente.

“Ao longo de todos esses anos, sempre seguimos firmes com esse compromisso em prol da conscientização ecológica no nosso Estado. O evento tem em seu DNA um compromisso verde com ações que iluminam e incentivam o sentimento de proteção ao nosso planeta para o equilíbrio ecológico", explica Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza.