Temporada de Papai Noel no Ceará: veja onde acompanhar a chegada do ícone do Natal

Uma das épocas mais mágicas do ano, o Natal, se aproxima e, com ela, os personagens tradicionais. A partir deste sábado (5), o Papai Noel chega aos principais shoppings de Fortaleza e Região Metropolitana com progamação variada e de diversas formas: em espetáculo, de helicóptero e de 'trenó'.

O Diário do Nordeste preparou uma lista com as programações para quem quer acompanhar a chegada do bom velhinho ou ainda visitá-lo até o dia do Natal. Confira:

Via Sul Shopping

A chegada do Papai Noel do Via Sul Shopping está marcada para este sábado (5), a partir de 16h. Ele vai chegar durante espetáculo encenado no Theatro Via Sul Fortaeza. Em novembro, o Papai Noel ficará disponível para fotos na decoração de quinta a domingo, das 15h às 21h Já em dezembro, ele ficará todos os dias, também das 15h às 21h.

A Cia Mix da Alegria vai apresentar a peça Natal de Todas as Cores, que encantará o público com a história da visita do Papai Noel e da Mamãe Noel ao setor de cores do Natal. Após a peça, o Papai Noel segue em cortejo com personagens e bandinha pelo shopping até chegar ao trono, localizado no piso térreo.

A entrada para a chegada do Papai Noel no Via Sul Shopping é gratuita. É necessário apenas realizar inscrição pelo app do shopping e, no dia do espetáculo, resgatar o ingresso na bilheteria do teatro por meio do QR code gerado com a inscrição. A bilheteria estará aberta para o resgate dos ingressos às 14h.

Sábado (5), às 16h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga). Acesso gratuito e ingressos mediante inscrição no app do shopping. Mais informações: @viasulshopping

Del Paseo

Legenda: Além da chegada do bom velhinho, o Del Paseo promove Orquestra e Coral Instituto Jacques Klein e o espetáculo “Hoje é melo-dia de Natal” Foto: Divulgação

O Brilho de Natal chega ao Shopping Del Paseo neste mês de novembro para celebrar uma das épocas mais encantadoras do ano. Para marcar esse momento e abrir a temporada natalina, o Papai Noel faz sua chegada no próximo sábado (5), a partir de 17h, no Piso L1.

Na programação do sábado, Orquestra e Coral Instituto Jacques Klein às 17h, e o espetáculo “Hoje é melo-dia de Natal”, da Cia Mix da Alegria, às 17h20, tudo para unir e levar o público a entrar no clima das festas de fim de ano. Às 18h, o Bom Velhinho é recepcionado com cortejo e muita alegria, para dar as boas-vindas ao Natal.

Sábado (5), às 17h, no Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota). Acesso gratuito. Mais informações: @delpaseo

Iguatemi Bosque

Legenda: Papai Noel chega ao Iguatemi Bosque com percurso de helicóptero em bairros de Fortaleza Foto: Divulgação

O tradicional evento da chegada do Papai Noel, que marca o início das celebrações natalinas do Shopping Iguatemi Bosque, acontece no próximo domingo (6).O bom velhinho sobrevoará de helicóptero diversos bairros da capital, em um trajeto com duração de 1h.

Às 18 horas, o Papai Noel chega ao empreendimento e segue em um caminhão decorado, iluminado e sonorizado com músicas natalinas para um passeio pelas vias próximas ao mall.

A partir de segunda-feira (7), estarão disponíveis as visitas ao Papai Noel, de segunda a sábado, de 10h às 22h, e domingo, de 10h30 às 22h.

Domingo (6), a partir de 16h30, no Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz). Acesso gratuito. Mais informações: @iguatemifortaleza

Shopping Benfica

Legenda: No Benfica, Papai Noel recebe as crianças na Avenida Carapinima Foto: Divulgação

A chegada do Papai Noel acontece neste domingo (6), às 16h, na calçada da Avenida Carapinima. Na ocasião, o público de todas as idades terá a chance de curtir o show infantil “O Quebra Nozes” e uma apresentação da banda do Corpo de Bombeiros.

De 11 de novembro a 11 de dezembro, de sexta a domingo, o Papai Noel estará das 13h às 20h. Neste período, aos domingos, a visitação será das 13h às 16h e 17h às 20h. Isso porque no intervalo, das 16h às 17h, tem visitação especial para os pets.

Domingo (6), às 16h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Acesso gratuito. Mais informações: @shoppingbenfica

RioMar Fortaleza

O Papai Noel chega ao RioMar Fortaleza fazendo um tour por alguns bairros da cidade. O passeio do Bom Velhinho e de seus ajudantes em veículo aberto e personalizado acontece dia 12 de novembro, a partir das 17h.

A partir do domingo (13), ele recebe o público para as fotos em seu clássico trono, de segunda a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h, com intervalos diários, das 17h às 18h. Quanto à visitação dos Pets, o trono especial está localizado no Piso E2, com visitação de segunda a sábado, das 10h às 12h.

Dia 12 de novembro, a partir de 17h, no RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Acesso gratuito. Mais informações: @riomarfortaleza

North Shopping Jóquei

O Natal Encantado já está chegando ao North Shopping Jóquei com toda a magia com uma decoração gigante pensada para o público adulto e infantil. No sábado (12), a partir das 16h, o Papai Noel abre a decoração de Natal ao público.

As novidades deste ano são os brinquedos especiais com acessibilidade, o trenzinho de Natal e o gira gira adaptado para pessoas com deficiência (PCD). Serão três lugares para acompanhante e um espaço para cadeirante.

Dia 12 de novembro, a partir de 16h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube). Acesso gratuito. Mais informações: @northshoppingjoquei

North Shopping Maracanaú

Natal é tempo de história no North Shopping Maracanaú. Com uma decoração ligada ao encantamento, o público vai encontrar duendes, ursos e apresentação de orquestra, peça teatral e a tradicional chegada do Papai Noel, no dia 15 de novembro, a partir das 17h.

Dia 15 de novembro, a partir de 17h, no North Shopping Maracanaú (Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú - CE). Acesso gratuito. Mais informações: @northshoppingmaracanau

RioMar Kennedy

No RioMar Kennedy, o Papai Noel recebe as famílias, incluindo os “aumiguinhos”, para as fotos, a partir do dia 18 de novembro. O espaço conta com o trono especial para os Pets e ainda mesinhas que as crianças possam desenhar, colorir e escrever as cartinhas para o Bom Velhinho.

A visitação segue de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h, com intervalos diários das 17h30 às 18h.

Dia 18 de novembro, no RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Acesso gratuito. Mais informações: @riomarkennedy

North Shopping Fortaleza

O North Shopping Fortaleza prepara uma decoração clássica e imperdível para o Natal, trazendo toda a magia da época com o tema Natal dos Ursos. A inauguração do natal acontece no dia 19 de novembro (sábado).

Os visitantes podem visitar a decoração para registrar as tradicionais fotos de Natal e conhecer o cenário instagramável feito especialmente para a data. O espaço é decorado com luzes, lareira, presentes e a tradicional árvore de Natal.

Dia 19 de novembro, no North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy). Acesso gratuito. Mais informações: @northshoppingfortaleza