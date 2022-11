Qual a relação entre Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia? Entenda

Ícone da música brasileira, Gal Costa faleceu nesta quarta-feira (9), aos 77 anos. Em setembro, a cantora passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Com quase 60 anos de carreira, Gal ganhou espaço na cena musical no fim da década de 1960, saindo da Bahia e ocupando espaços no Rio de Janeiro.

Os quatro baianos tinham uma relação de amizade e de parceria musical, que se iniciou ainda na adolescência de Gal, em Salvador. Caetano e Gal se conheceram em 1963, apresentados por amigas de infância e vizinhas da cantora, as irmãs Dedé e Sandra Gadelha.

Caetano Veloso se apaixonou por Dedé, amiga de Gal, e em 1967, eles casaram. Fruto dessa relação veio o primeiro filho de Caetano, Moreno Veloso, que é afilhado de Gal Costa. A cantora também é madrinha de Preta Gil, filha de Gilberto Gil e de Sandra Gadelha.

Romance entre Caetano e Gal?

Apesar de nunca terem se envolvido romanticamente, ambos assumiram anos depois que já foram apaixonados um pelo outro. Caetano chegou a escrever uma música para Gal, intitulada como ‘Da Maior Importância, lançada no disco Índia, da cantora, em 1973.

Legenda: Caetano e Gal foram apaixonados, mas nunca viveram um relacionamento Foto: Reprodução/Instagram

Cinebiografia estreia em dezembro

Parte da história dessa relação será mostrada na cinebiografia 'Meu Nome é Gal', que tem previsão de lançamento para 2023. A cantora será interpretada pela atriz Sophie Charlotte e tem ainda Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão), Luis Lobianco (o empresário Guilherme Araújo) no elenco.

O filme conta com direção Dandara Ferreira e Lô Politi, que também assina o roteiro. Dandara, por sua vez, também atua na produção como Maria Bethânia.

Legenda: Amizade do grupo ainda se mantinha nos dias atuais Foto: Divulgação

Trajetória em documentário

A trajetória do quarteto é apresentada em outra produção cinematográfica, o documentário '(Outros) Doces Bárbaros' registra o reencontro deles, em 2002, depois de 26 anos para dois shows ao ar livre, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A produção está disponível no YouTube.

Legenda: Quarteto foi precursor da música popular brasileira (MPB) Foto: Reprodução

O reencontro histórico foi registrado no espetáculo que aconteceu na Praia de Copacabana (RJ) com o documentário dirigido por Andrucha Waddington. O encontro fez parte da série Pão Music, do grupo Pão de Açúcar, e reuniu cerca de cem mil pessoas só no Rio, em um cenário de cartão-postal.

