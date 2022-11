Políticos cearenses lamentam a morte de Gal Costa

Políticos cearenses lamentaram a morte da cantora Gal Costa, confirmada na manhã desta quarta-feira (9). Eles destacaram o legado para a música brasileira e a perda de um dos principais ícones culturais do País.

Com mais de 50 anos de carreira, Gal Costa estava em turnê com 'As várias pontas de uma estrela', no qual trazia ao palco grandes sucessos dos anos 80 da MPB. Em novembro, algumas apresentações dela foram canceladas para que a artista baiana pudesse realizar um procedimento cirúrgico.

A governadora Izolda Cela (sem partido) ressaltou o talento de Gal Costa e o legado deixado pela artista - que tinha mais de cinco décadas de carreira.

"Gal Costa, talento da nossa música, partiu. Que siga na paz de Deus. Desejo que os familiares e amigos recebam a luz da conformação. Segue para nós todo o legado de sua arte", disse.

Governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT) lamentou a morte de Gal Costa. "Seguirá sendo uma grande artista brasileira, que com sua voz marcou canções que sempre ecoarão em nossos corações", disse.

O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT) lamentou a perda de "um ícone da da Música Popular Brasileira e uma das maiores vozes de nossa história". "Seu talento marcou a vida de milhões de brasileiros e brasileiras nas últimas décadas", completou.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também falou sobre a partida da cantora baiana. "Um cristal se partiu ao meio e partiu o coração de todos os brasileiros. Dor e saudade, Gal", publicou no Twitter.

Deputados cearenses também lamentaram a morte da cantora. O deputado federal Mauro Filho (PDT) destacou a "artista ímpar que deixará para sempre o seu nome marcado na história".

José Guimarães (PT) falou sobre como a morte de Gal Costa deixa "uma legião de admiradores em frangalhos". "Um dia triste para o Brasil. A cultura brasileira perde uma das suas maiores vozes", completou.

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) ressaltou que Gal era "um dos maiores nomes da música brasileira". "Descanse em paz e obrigado pela contribuição na cultura e história do Brasil", disse.

José Airton (PT) falou do início da carreira da cantora, na década de 1960. "Gal foi uma revolução das vozes e dos costumes na música brasileira desde seu surgimento na cena nacional, nessa mesma década", completou.

Capitão Wagner (União) também lamentou a partida da artista, a quem chamou de "símbolo para muitas gerações de brasileiros e principalmente brasileiras". "Foi e continuará sendo inspiração para jovens artistas", disse.

Ao lamentar a partida de Gal Costa, o deputado estadual Renato Roseno (Psol) falou sobre como a cantora "revolucionou não apenas a tradição do canto feminino em nosso país, mas também nossa cultura".

Tony Brito (União) destacou a artista como "ícone popular" que "deixa seu legado na música brasileira". Heitor Ferrer (União) também destacou a contribuição de Gal para a música brasileira. "seu talento e sensibilidade encantaram o Brasil inteiro por tantas décadas que hoje nos sentimos todos órfãos com a sua partida".

O deputado estadual Acrísio Sena também lamentou a morte da cantora. "Gal Costa era a síntese da mulher nordestina, lutadora, que rompeu paradigmas e preconceitos", ressaltou.