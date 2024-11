Jair Bolsonaro volta a atacar Moraes e PF após indiciamento por golpe de Estado: ‘É uma piada’

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar, neste sábado (23), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e a Polícia Federal, após ser indiciado por suposta tentativa de golpe de Estado. O político ironizou a investigação e classificou como injustas as prisões de militares nesta semana.

“Uma coisa absurda essa história do golpe. Vai dar golpe com um general da reserva e quatro oficiais superiores? Pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Não fique botando chifre em cabeça de cavalo. (...) Golpe agora não se dá mais com tanque agora, se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque não tinha táxi na hora. É uma piada essa PF do Alexandre de Moraes”, comentou.

Bolsonaro falou sobre o assunto durante uma transmissão ao vivo no perfil de Gilson Machado, que foi ministro do Turismo no seu governo, enquanto cortava o cabelo em uma barbearia de São Miguel dos Milagres (AL).

O ex-chefe do Executivo também criticou a prisão preventiva de quatro militares do Exército, nesta semana, os chamados "kids pretos" – membros das Forças Especiais. Foram eles: o general de brigada Mario Fernandes (na reserva), o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira.

“Esses que estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo da lei que fala da preventiva para prender esses quatro oficiais”, afirmou Bolsonaro.

INVESTIGAÇÃO POR GOLPE