CAPTEI: Parceria Poderosa - Almoço da FIEC Fortalece Laços com o Governo do Ceará

Na sexta-feira, 13, a Casa da Indústria, em Fortaleza, foi o lugar do tradicional almoço da FIEC, um encontro que celebra a cooperação essencial entre a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e o Governo do Ceará.

Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, recebeu com entusiasmo o governador Elmano de Freitas, destacando o fortalecimento das parcerias público-privadas como um pilar para o progresso econômico estadual.

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

O anfitrião destacou o esforço da FIEC em criar uma economia robusta e uma sociedade mais justa. Reforçou que, embora o Ceará tenha mostrado um notável crescimento industrial no último trimestre, é vital enfrentar desafios como a Reforma Tributária e a escassez de mão de obra através de esforços conjuntos.

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

O governador Elmano de Freitas elogiou a FIEC por seu apoio às iniciativas governamentais e enfatizou a importância do trabalho colaborativo para o desenvolvimento econômico e social.

Dentre os marcos do evento, foram assinados três importantes projetos: o Projeto Crédito Verde, a atualização do Decreto 33.327 sobre o ICMS, e um Termo de Cooperação Técnica para a internacionalização das empresas estaduais. Estiveram presentes secretários estaduais e diretores da FIEC, destacando a importância do evento no fortalecimento das relações entre os setores público e privado.

Legenda: Roberto Macedo, Fernando Cirino, Beto Studart e Waldyr Diogo Foto: LC Moreira

Prestigiando o evento nomes como dos ex-Presidentes da FIEC, Beto Studart, Roberto Macêdo, Fernando Cirino Gurgel e Jorge Parente; da Vice-Governadora do Estado do Ceará, Jade Romero; da Primeira-dama do Estado, Lia de Freitas; do Presidente ALECE e Prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão; da Deputada Estadual e Vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar; da Senadora Augusta Brito; do Superintendente do SVM, Ruy do Ceará, acompanhado de seus Diretores Comercial e Marketing (Erick Picanço) e de Jornalismo (Gustavo Bortoli); do Deputado Estadual e líder de governo da ALECE, Romeu Aldigueri; dos Desembargadores TRF da 5ª Região, Cid Marconi, e Fernando Braga Damasceno; dos Desembargadores do TRT 7ª Região Durval César de Vasconcelos Maia e Franzé Gomes; do Ex-governador do Estado, Lúcio Alcântara, além de demais representantes políticos, da imprensa e do setor público.

Legenda: Egídio Serpa, Ruy do Ceará, Igor Queiroz Barroso, Gustavo Bortoli, Jeritza Gurgel e Erick Picanço Foto: LC Moreira

