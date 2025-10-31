Diário do Nordeste
Benny Blanco e Selena Gomez.

Zoeira

'Casei com uma princesa’, diz Benny Blanco em post sobre casamento com Selena Gomez

A união do casal foi oficializada neste sábado (27), em uma cerimônia privada e luxuosa na cidade de Montecito

Redação 28 de Setembro de 2025
Diva Gomes ao lado de Manoel Gomes

Zoeira

Diva Gomes, ex de Manoel Gomes, pede na Justiça reconhecimento de união e divisão de bens

A Ação de Reconhecimento de União Estável está em processamento junto à 2ª Vara de Família e Sucessões de Praia Grande, em São Paulo

Bergson Araujo Costa 28 de Agosto de 2025
Colagem com foto de Paola Carosella ao lado de uma foto da mão de sua filha

Zoeira

‘Isso é crime’: Paola Carosella se pronuncia após polêmica envolvendo influenciadora Blogueirinha

Após a repercussão do caso, Blogueirinha usou o perfil no X para esclarecer o assunto

Redação 23 de Agosto de 2025
Colagem com fotos de Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Luan Pereira

Zoeira

Luan Pereira, cantor envolvido em briga com Dado Dolabella, se pronuncia: 'O cara perdeu a razão'

O ator Dado Dolabella protagonizou uma cena pública de violência que teria sido motivada por ciúmes de Wanessa Camargo

Redação 23 de Agosto de 2025
Foto de Alceu Valença, que teve a mala extraviada neste sábado (2)

Zoeira

Bagagem com figurino de Alceu Valença é extraviada por companhia aérea, e artista reclama

Pernambucano falou de episódio nas redes sociais e disparou que "figurino de artista não se compra em loja"

Redação 02 de Agosto de 2025
Foto de Gominho, apresentador amigo de Preta Gil

Zoeira

Após deixar mansão de Preta Gil, Gominho compartilha vista de novo endereço no RJ

O influenciador e apresentador celebrou o momento e exibiu a visão da janela da sua casa na cidade

Redação 02 de Agosto de 2025
Ozzy Osbourne durante seu último show

Zoeira

Último show de Ozzy Osbourne será exibido nos cinemas; saiba quando estreia no Brasil

O conteúdo será um compilado das imagens do seu show de despedida no festival beneficente no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra

Redação 22 de Julho de 2025
Billie Eilish, a cantora pode não realizar shows no Brasil em setembro deste ano, segundo colunista

Zoeira

Billie Eilish cancela turnê no Brasil após desentendimentos sobre local de show, diz colunista

Os shows seriam realizados em São Paulo, em setembro

Redação 16 de Julho de 2025
Imagens da criança Miguel depois de ter passado o creme depilatório na cabeça

Zoeira

Criança usa creme depilatório na cabeça, perde todo o cabelo e vídeo viraliza nas redes sociais

Produto estava entre os brinquedos do menino

Redação 27 de Junho de 2025
Virginia e convidados

Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virginia hoje (14/06)?

Programa vai ao ar logo após o 'Esquadrão da Moda'

Redação 14 de Junho de 2025
