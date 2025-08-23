Diário do Nordeste
‘Isso é crime’: Paola Carosella se pronuncia após polêmica envolvendo influenciadora Blogueirinha

Após a repercussão do caso, Blogueirinha usou o perfil no X para esclarecer o assunto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Colagem com foto de Paola Carosella ao lado de uma foto da mão de sua filha
Legenda: A chef criticou adultos que falaram de sua filha na internet e tratou tais atitudes como crime
Foto: Reprodução / Redes sociais

A chef Paola Carosella usou suas redes sociais neste sábado (23) para se pronunciar sobre polêmicas envolvendo a influenciadora Blogueirinha, personagem interpretada pelo ator Bruno Matos.

Os boatos sobre as duas iniciaram após todos os vídeos da entrevista, exibida no "De Frente com Blogueirinha" na última segunda (18), antes publicados nas redes sociais foram apagados e as duas deixaram de se seguir no Instagram.

Internautas citaram que o descontentamento de Paola poderia ter sido sobre a repercussão da entrevista nas redes. Em determinado momento, a chef de cozinha citou a filha na conversa e internautas teriam iniciado um debate sobre a sexualidade da jovem.

A teoria foi confirmada com a nota publicada por Paola, na noite de hoje. A chef criticou adultos que falaram de sua filha na internet e tratou tais atitudes como crime.

“No episódio de segunda feira no podcast no Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam”, disse Paola.

Ela seguiu com a nota: “O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha ( criança ) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”.

Pronunciamento completo:

Blogueirinha se pronuncia

Após a repercussão do caso, Blogueirinha usou o perfil no X para esclarecer o assunto. Segundo ela, a intenção não foi desrespeitar Paola ou a entrevista, reforçando a "admiração" que sentia pela chef de cozinha.

"Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foi levado para outro lugar, sendo interpretado de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio", explicou em um breve texto.

A apresentadora definiu toda a situação como "ultrajante, lamentável". "Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido", finalizou.

