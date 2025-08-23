Luan Pereira, cantor envolvido em briga com Dado Dolabella, se pronuncia: 'O cara perdeu a razão'

O cantor Luan Pereira, envolvido em briga com Dado Dolabella, usou suas redes sociais, neste sábado (23), para se pronunciar sobre o desentendimento e explicar sua versão do que teria acontecido.

“Dancei com ela, girei e tal, quando eu me dei conta, Fulano, que eu nem sabia quem era Fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex... Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu”, contou o sertanejo.

Luan ainda complementou: “Olhei para o lado, estava todo mundo indignado: 'gente, o que aconteceu?' Quem é ele? Minha assessora me pegou e falou: 'é Fulano, ex dela, que inclusive é um psicopata que bate em mulher”.

“Foi lá, conversou, brigou e veio gritando: 'desculpa'. Querendo me pedir desculpas. Os seguranças não deixaram ele chegar perto de mim e falei: 'cara, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum'”, disse ainda o artista.

ENTENDA

O ator Dado Dolabella protagonizou uma cena pública de violência que teria sido motivada por ciúmes de Wanessa Camargo. O incidente teria acontecido na noite da última quinta-feira (21), em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a confraternização de integrantes do quadro "Dança dos Famosos".

Segundo publicação nos stories da cantora Wanessa Camargo, a confusão foi causada por uma crise de ciúmes de Dolabella. Wanessa estava presente porque integra o novo elenco da atração do "Domingão com Huck".

Antes do ocorrido, o clima era de descontração, conforme a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Porém, tudo mudou quando o cantor Luan Pereira, que também participa do programa, colocou a mão na cintura de Wanessa ao demonstrar um passo de dança para ela. Isso teria desagradado Dolabella, o levando a empurrar o cantor, que caiu no chão.