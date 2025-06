Luan Pereira termina noivado com Duda Corrêa por mensagem e revela motivo do término

O cantor sertanejo Luan Pereira anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), o fim do noivado com a influenciadora Duda Corrêa. O pedido de casamento havia sido feito na virada do ano, durante o Réveillon em Porto Belo, Santa Catarina.

"A maior dor da vida ter que vir fazer isso, mas... passando aqui pra esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha. Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto. Só peço a compreensão e o respeito de sempre", lamentou Luan em uma publicação no Instagram.

Pouco após a publicação de Luan, Duda também se pronunciou nas redes sociais, revelando que o término ocorreu por mensagem de celular e que partiu do cantor.

Veja também É Hit Ivete Sangalo é confirmada no São João de Maracanaú; veja detalhes É Hit Conheça os setores do evento Forró & Mulher em Fortaleza; saiba onde comprar ingressos

“Eu e Luan não estamos mais juntos. Antes de vocês me bombardearem em sites e comentários, saibam que não partiu de mim o término. O motivo: eu não ter visto ele antes de ir dormir na casa de umas amigas (noite do pijama só de meninas)", escreveu a influenciadora.

Após a declaração de Duda, Luan voltou aos stories do Instagram para abordar o assunto. Desta vez, o cantor esclareceu que, assim como ele e Duda, as famílias de ambos também estão cientes dos motivos que levaram ao término do relacionamento. Luan afirmou que lutou bastante para manter o relacionamento, mas percebeu que, da parte dela, o interesse havia diminuído. Ele expressou não entender por que Duda decidiu tornar tudo público daquela maneira.

Luan Pereira e Duda Corrêa estavam juntos desde agosto de 2024.