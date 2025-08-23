Luana Piovani se manifesta após crise de ciúmes de Dado Dolabella com Wanessa Camargo

A atriz Luana Piovani se manifestou sobre a acusação de que Dado Dolabella teria agredido a cantora Wanessa na última quinta-feira (21). Em vídeos compartilhados em sua rede social, Luana disse que não ia "ficar tecendo comentário sobre escolha pessoal equivocada".

Luana Piovani e Dado Dolabella namoraram no começo dos anos 2000 e a atriz o acusou de agressão física.

Nos vídeos publicados, Luana disse que "tem coisas mais importantes para falar". "Eu não vou gastar o meu latim satisfazendo a tara de vocês. Não vou".

Na ocasião, ela aproveitou para convidar o público a assistir a live que ela fez nessa sexta-feira (22) com a ativista Debora Saueressig.

"Eu sei que a vida está difícil e vocês querem entretenimento rápido, bom e barato, coisa que eu costumo oferecer com os meus comentários, né?", disse Luana. Ela também revelou que vai estrear um podcast sobre fofoca.

Acusação durante festa

Dado foi acusado de agredir a cantora Wanessa, sua ex, durante uma festa do elenco da Dança dos Famosos no Rio de Janeiro. A situação teria ocorrido quando o cantor sertanejo Luan Pereira, que também participa do quadro, segurou Wanessa pela cintura para mostrar um passo de dança.

Dado Dolabella teria empurrado o cantor e, em seguida, ido em direção a Wanessa para tentar empurrá-la.

Wanessa se pronunciou sobre o ocorrido em suas redes sociais na sexta-feira, dizendo que "houve uma crise de ciúmes por parte do ex, Dado, com relação a Luan Pereira, o que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido". Ela disse que não houve agressão com ela.