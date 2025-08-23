Diretor-assistente de Emily em Paris morre durante gravações da série na Itália, afirma jornal

O diretor-assistente da série Emily em Paris, Diego Borella, morreu durante as filmagens da quinta temporada da produção, em Veneza, na Itália. A informação foi divulgada pelo jornal italiano La Repubblica.

Borella, de 47 anos, se preparava para as cenas finais no hotel Danieli quando sofreu o que teria sido uma parada cardíaca. Apesar dos esforços da equipe presente no local para reanimá-lo, ele não resistiu.

Veja também Zoeira Tom Felton, de 'Harry Potter', cobra R$ 5,4 mil para gravar vídeos com mensagens aos fãs Zoeira Meghan Markle posta vídeo raro de príncipe Harry surfando e faz flerte com trilha sonora

Segundo um comunicado do Serviço de Saúde de Veneza, “nossa ambulância chegou às 18h42 (da noite de quinta-feira). Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto.”

Após o incidente, as gravações da série foram interrompidas temporariamente. De acordo com publicações especializadas, a previsão era que as filmagens fossem concluídas ainda nesta semana.

Além do trabalho na televisão, Borella também atuava nas áreas de cinema, artes visuais e literatura. O portal The Mirror destacou que ele havia começado a escrever contos de fadas e histórias infantis.

Conforme noticiou o g1, a Netflix não comentou o falecimento do profissional. A nova temporada da série, com estreia marcada para 18 de dezembro, mostra a protagonista Emily Cooper (interpretada por Lily Collins) atuando na Agence Grateau, em Roma.