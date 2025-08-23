Diário do Nordeste
Diretor-assistente de Emily em Paris morre durante gravações da série na Itália, afirma jornal

Diego Borella, de 47 anos, sofreu parada cardíaca em set de filmagem em Veneza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Diego Borella
Legenda: Gravações foram suspensas após o ocorrido
Foto: Reprodução / Instagram

O diretor-assistente da série Emily em Paris, Diego Borella, morreu durante as filmagens da quinta temporada da produção, em Veneza, na Itália. A informação foi divulgada pelo jornal italiano La Repubblica.

Borella, de 47 anos, se preparava para as cenas finais no hotel Danieli quando sofreu o que teria sido uma parada cardíaca. Apesar dos esforços da equipe presente no local para reanimá-lo, ele não resistiu. 

Segundo um comunicado do Serviço de Saúde de Veneza, “nossa ambulância chegou às 18h42 (da noite de quinta-feira). Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto.”

Após o incidente, as gravações da série foram interrompidas temporariamente. De acordo com publicações especializadas, a previsão era que as filmagens fossem concluídas ainda nesta semana.

Além do trabalho na televisão, Borella também atuava nas áreas de cinema, artes visuais e literatura. O portal The Mirror destacou que ele havia começado a escrever contos de fadas e histórias infantis.

Conforme noticiou o g1, a Netflix não comentou o falecimento do profissional. A nova temporada da série, com estreia marcada para 18 de dezembro, mostra a protagonista Emily Cooper (interpretada por Lily Collins) atuando na Agence Grateau, em Roma.

