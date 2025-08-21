Emily em Paris: Netflix divulga data de lançamento e primeiras imagens da quinta temporada

Queridinha entre os fãs, "Emily em Paris" ganhou uma data de estreia para a quinta temporada. A série estrelada por Lily Collins chega ao catálogo no dia 18 de dezembro. A gigante do streaming também divulgou as primeiras imagens da nova fase.

Os dez episódios da quinta temporada prometem reviravoltas importantes na vida da norte-americana Emily. Mas dessa vez, as surpresas acontecem em outra cidade europeia: Veneza, na Itália.

A executiva de marketing da Agence Grateau (agora em Roma), atualmente está mais madura, e deve encarar momentos intensos com as novas situações afetivas e profissionais em uma das cidades mais românticas em todo o mundo.

Enredo da nova temporada

A quinta temporada da série vai focar na adaptação de vida da personagem em uma nova cidade, enquanto uma ideia de trabalho não sai como esperado. Com a leveza e a crítica já características da história, consequências vão levar a confusões amorosas e obstáculos na vida de Emily.

Outro ponto importante na nova fase será um grande segredo, que ameaça uma de suas relações mais próximas, colocando a protagonista em uma encruzilhada emocional, e a fazendo se aproximar ainda mais do estilo de vida francês que conquistou fãs mundo afora na primeira temporada.

Ao lidar com os tropeços da vida de forma mais adulta, Emily vai se deparar com conexões igualmente mais profundas. Os fãs devem ter um dezembro agitado, acompanhando Emily obtendo uma clareza maior sobre os rumos que deseja trilhar na sua própria vida.

O elenco fixo com nomes como Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc), retoma nesta temporada. Camille Razat (Camille) é um dos desfalques.

Já os reforços têm nomes como estão Eugenio Franceschini, Minnie Driver, Bryan Greenberg e Michèle Laroque.