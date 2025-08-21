Bella Campos rebate críticas após recusar entrevista: ‘Não tenho medo’

Um dia após ser abordada pela repórter Monique Arruda, do portal Leo Dias, durante gravações da novela "Vale Tudo", no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, Bella Campos se manifestou nas redes sociais. Em um post, a atriz afirmou “não ter medo” e garantiu estar “do lado certo”.

Em sua resposta, Bella fez referência indireta ao jornalista Leo Dias, recordando o episódio de 2022 envolvendo Klara Castanho, quando o colunista revelou de forma indevida que a atriz havia sido vítima de estupro, engravidado e entregue o bebê para adoção.

Veja a publicação de Bella Campos

Legenda: Bella Campos fez menção ao caso envolvendo a conduta adotada por Leo Dias com relação a atriz Klara Castanho Foto: Reprodução

“Não compactuo e não compactuarei com esse tipo de conduta. Podem tentar me pintar como arrogante quantas vezes quiserem. Sei que estou do lado certo e quem realmente me acompanha sabe que tenho uma troca muito direta com o meu público”, escreveu Bella.

Veja também Zoeira Maria de Fátima é desmascarada em 'Vale Tudo' e Afonso a expulsa de casa

Na ocasião, Monique tentou entrevistá-la sobre a trama das nove, mas Bella recusou o convite, justificando que estava “atrasadinha pra gravar”. A reação da atriz gerou críticas nas redes sociais. “A coisa mais fácil do mundo é ela interpretar a si mesma na novela! Autêntica Maria de Fátima até fora do ar!”, ironizou um internauta. Outro comentou: “Tem repórter que é inconveniente, mas, nesse caso, essa menina é insuportável”.